HDP'li Eş Başkan: Kayyım hazırlığı var

Taş gözaltına alınırken Fatma Ay, yapılan tüm çalışmaların asker ve polis gözetiminde yapıldığını açıkladı.Mezpotamya Ajansı’na konuşan Kulp Belediyesi Eş Başkanı Fatma Ay, suçlamaların nedenini kayyım hazırlığı olarak değerlendiriyor.





Hükümete yakın gazeteler, "Patlama öncesi Kulp Belediyesine ait bir aracın olay yerinde olduğu" iddiasını ortaya atmıştı.





Patlamaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında da Kulp Belediyesi Eşbaşkanı Mehmet Fatih Taş, Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş ve Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kulp İlçe Eşbaşkanı Abidin Karaman ve son olarak da belediye eş başkan adaylığı YSK tarafından rededilen Mehmet Emin Ay gözaltına alınmıştı.





Olayın faillerini kınayan Ay, yaşamını yitirenlere rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerken olayın hemen akabinde Yeniçağ yazarı Batuhan Çolak'ın sosyal medya paylaşımına dikkat çekiyor:





"Olayın yaşandığı yerden 55 kilometre uzakta bulunan Karaorman köyündeki çalışmayı göstererek, 'İşin enteresan yanı Kulp Belediyesi dün bir çok yolda çalışma başlattı' twitini atan Çolak’ın başlattığı linç daha sonra artarak devam etti. Olayın yaşandığı bölgeye bu kadar uzak bir yerin çalışmasını alıp belediyeyi hedef göstermenin amacı nedir? Daha sonra eşbaşkanımız Taş gözaltına alındı. Olay yeri incelemesi dahi yapılmadan direk suçlu ilan edildi. Bir gazete daha bunu yaptı. Bu kadar şey rastlantı olamaz demek ki planlı bir durum var ortada.”





Yapılan tüm çalışmaların önceden asker ve polise haber verildiğini, onların kontrolü ve gözetiminde yapıldığını kaydeden Ay, halkın talepleri doğrultusunda çalışmalar gerçekleştirdiklerinin altını çiziyor.





Olayın yaşandığı yere yakın kepçelerinin bulunduğu iddiasını reddeden Ay, bahsedilen kepçenin tekerliğinin olaydan iki gün önce patladığını ve başka bir mezrada bulunduğunu, olayın yaşandığı civara gönderilmediğini belirtiliyor.





Belediye araçlarında Global Positioning System (GPS) takılı olduğunu hatırlatan Ay, aracın o gün nerede olduğunu GPS ile öğrenmek isteyenlerin belediyeye başvurabileceklerini söylüyor.





Öte yandan Ay, Kulp Belediye Eş Başkanı Mehmet Fatih Taş ile birlikte Fen İşleri Müdürü Şener Aktaş’ın dört gündür gerekçe gösterilmeden gözaltında tutulduğunu ifade ederek, “Avukatlardan aldığımız bilgilere göre onları hastaneye götürüp getiriyorlarmış. Ortada bir delil olmadığı için sadece tutuyorlar" diye konuştu.