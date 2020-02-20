Samanyolu Haber /Gündem / HDP'liler için Meclis'e 10 yeni fezleke gönderildi /20 Şubat 2020 19:22

HDP'liler için Meclis'e 10 yeni fezleke gönderildi

TBMM’ye aralarında HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli’nin de bulunduğu 5 HDP milletvekili hakkında 10 dokunulmazlık dosyası gönderildi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) HDP’li 5 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için 10 yeni fezleke gönderildi.Meclis Başkanlığının Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon’a sevk ettiği 10 fezlekeden 4’ü HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 1’i de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında düzenlendi.

HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit hakkında 2, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar hakkında da birer dokunulmazlık dosyası Meclis’e gönderildi. 
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