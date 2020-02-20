HDP'liler için Meclis'e 10 yeni fezleke gönderildi

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) HDP’li 5 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması için 10 yeni fezleke gönderildi.Meclis Başkanlığının Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon’a sevk ettiği 10 fezlekeden 4’ü HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, 1’i de HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan hakkında düzenlendi.





HDP Muş Milletvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit hakkında 2, HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, HDP Ağrı Milletvekili Berdan Öztürk ve HDP Mardin Milletvekili Pero Dundar hakkında da birer dokunulmazlık dosyası Meclis’e gönderildi.