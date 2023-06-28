Hedef gösterilip tutuklanan Merdan Yanardağ'dan mesaj var!

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, TELE1 canlı yayınında sarf ettiği sözler nedeniyle önce hedef gösterilmiş, ardından ise "suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmıştı.



Önceki gün gözaltına alınan Yanardağ, dün “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı.





SİLİVRİ'DEN MESAJ



TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde avukatı Bilgutay Hakkı Durna ile görüştü.



Durna aracılığıyla bir mesaj paylaşan Yanardağ, "Ben her şeye karşı engelleri aşacağımızı düşünüyorum. Herkesi sevgiyle selamlıyorum. Bir şeyin bilinmesini istiyorum. Haksızlıklara hiçbir zaman boğun eğmeyeceğim" dedi.