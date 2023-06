Naci Görür bir kez daha yerel yöneticileri uyardı: Kentinizi her yönüyle inceleyin

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Bilim Akademisi üyesi yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, deprem bölgesindeki yerel yöneticilere seslenerek, deprem dirençli kentler için alınması gereken önlemleri sıraladı.



"Beklediğiniz deprem gelirse kentinizin bileşenlerine ne kadar zarar veriri deprem gelmeden önce hesaplayıp zarar azaltacak çalışmaları yapacaksınız” diyen Görür, kent bileşenlerini; halk, altyapı, yapı stoku, çevre ve ekosistem ve ekonomi olarak açıkladı.



Görür'ün paylaşımları şöyle:



1-Deprem kentinizi her yönüyle inceleyin. Yıkıma ve can kaybına neden olan herşeyi kaydedin. Yanlışlıkları listeleyin ve yönetiminiz süresince onların tekrar etmemesi için önlem alın,



2-İlk önce kentinizin mikro-bölgeleme çalışmasını yaptırın. Bu çalışma sonucu kentin topografya, jeoloji, depremsellik, hidrojeoloji, zemin, kayma dalgası hızı (Vs30), en büyük yer hızı (PGV), en büyük yer ivmesi (PGA), deprem şiddeti, sıvılaşma, heyelan, tsunami, vb haritalarını yaptırmış olacaksınız. Bu verileri daha sonra kent yönetim sistemi içerisine entegre edeceksiniz. Bundan sonra kentin planlamasını, gelişmesini, mekan kullanımını, imarını, iskanını bu verilere göre yapacaksınız,



3-Daha sonra kenti deprem dirençli hale getirme çalışmalarını yapacaksınız; Bu işin esası da şu: Beklediğiniz deprem gelirse kentinizin bileşenlerine ne kadar zarar veriri deprem gelmeden önce hesaplayıp zarar azaltacak çalışmaları yapacaksınız.



4-Zarar azaltma çalışmalarını yapacağınız kent bileşenleri şunlardır:



a) Halk



b) Altyapı



c) Yapı Stoku



d) Çevre ve ekosistem



e) Ekonomi



5- Kent bileşenlerini ne kadar depreme dayanıklı hale getirirseniz, kent o kadar deprem dirençli olur. Halkı eğitimle, diğer bileşenleri de bilim, teknoloji, kaliteli mühendislik, deprem dostu esnek malzeme kullanımı, ciddi gözetim ve denetimle deprem dirençli yapmak mümkündür. Sevgiyle”