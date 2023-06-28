Erdoğan’dan bayramda telefon diplomasisi

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke liderleriyle görüştü.



ERMENİSTAN



Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erdoğan ile görüşmesinde Türk halkının Kurban Bayramı’nı tebrik etti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan da Kurban Bayramı’nın başta bölge olmak üzere, tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisini iletti.



İkili ilişkilerin de ele alındığı görüşmede, Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında tam normalleşme hedefiyle başlatılan süreçte bugüne kadar güven artırıcı adımlar atıldığını ve gelecek dönemde de bu sürecin devam etmesi gerektiğini ifade etti.



ALMANYA



Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili münasebetlerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı ve bu alanlarda iş birliğinin artırılması gerekliliği vurgulandı.



Rusya’da yaşanan son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ayrıca İsveç’in NATO üyeliği konusu da gündeme geldi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç’in, terörle mücadele mevzuatındaki değişiklik başta olmak üzere doğru yönde adımlar atmakla birlikte İsveç’te PKK/PYD/YPG yanlılarının serbestçe terörü öven gösteriler düzenlemeye, terör örgütlerine insan devşirmeye ve finans kaynağı teminine devam ettiklerini ve bu durumun da Türkiye açısından kabul edilemez olduğunu belirtti.



BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ



Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.



AZERBAYCAN



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın Türk dünyası ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.



KKTC



Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın Türk dünyası ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.



Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile de telefonda görüştü. Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın, Türk dünyası ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.



ÖZBEKİSTAN



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev görüşmesinde, iki lider, karşılıklı olarak Kurban Bayramı'nın Türk dünyası ve İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, 9 Temmuz'da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanlığı seçiminde Şevket Mirziyoyev’e başarılar diledi. Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyinin 3'üncü toplantısının bir an önce yapılmasını istediklerini de Mirziyoyev'e iletti.



PAKİSTAN



Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin müteakip toplantısını, mutabık kalındığı üzere Pakistan’da en uygun zamanda gerçekleştirmek istediğini belirtti.



SOMALİ



Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere tüm insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali’de siyasi uzlaşının ve huzur ortamının tesisi amacıyla sergilenen kapsayıcı süreci yakından takip ettiğini belirterek, “Sizlere desteğimiz sürecektir.” ifadesini kullandı.



CEZAYİR



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile telefonda görüştü. Görüşmede, karşılıklı olarak bayramın İslam alemi başta olmak üzere insanlığa barış, huzur ve bereket getirmesi temennisinde bulunuldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin son toplantısında alınan kararları hayata geçirmeye yönelik süreci yakından takip ettiğini belirterek, “Sizlere desteğimiz sürecektir.” ifadelerini kullandı.



KAZAKİSTAN



Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptı.



Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Tokayev ve Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla birbirlerini kutladı. İki lider, kardeş ülke Kazakistan ile Türkiye’ye refah ve başarılar diledi.



Görüşmede ayrıca ticaret, ekonomi, yatırım ve beşeri alanlarda ikili stratejik ortaklığı daha da güçlendirme olasılıkları ele alındı.



Özellikle karşılıklı resmi ziyaretler sırasında yapılan anlaşmaların etkin şekilde uygulanmasına dikkatin çekildiği görüşmede, Erdoğan ve Tokayev bölgesel ve uluslararası güncel konular üzerine görüş alışverişinde bulundu.