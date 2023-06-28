Galatasaray yeni stat isim sponsorluğunu duyurdu

Galatasaray Kulübü, Sportif A.Ş. yönetici Erden Timur’un şirketinden daha yüksek teklif gelince önce forma ardından da stat isim sponsorluğunda değişime gitti.



Sarı-kırmızılı kulüp, Rams Global şirketiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu. Merkezi Kazakistan’da bulunan firma ile yapılan anlaşma için şu açıklama yapıldı;



“Kulübümüz, ülkemiz topraklarında doğup uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksimiz içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.



Detaylarını önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz basın toplantısında duyuracağımız anlaşma dünya standartlarında sponsorluk geliriyle de Türk futbolunun geleceğine ışık tutacak.



Bu anlaşmanın ilklerin ve enlerin kulübü Galatasarayımıza, gayrimenkul, sağlık, turizm, medya, madencilik gibi farklı sektörlerin dev markası Rams Global'e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”