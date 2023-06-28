Samanyolu Haber /Spor / Galatasaray yeni stat isim sponsorluğunu duyurdu /28 Haziran 2023 20:35

Galatasaray yeni stat isim sponsorluğunu duyurdu

Galatasaray, stat isim sponsorluğu konusunda Rams Global ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

SHABER3.COM

Galatasaray Kulübü, Sportif A.Ş. yönetici Erden Timur’un şirketinden daha yüksek teklif gelince önce forma ardından da stat isim sponsorluğunda değişime gitti.

Sarı-kırmızılı kulüp, Rams Global şirketiyle anlaşmaya varıldığını duyurdu. Merkezi Kazakistan’da bulunan firma ile yapılan anlaşma için şu açıklama yapıldı;

“Kulübümüz, ülkemiz topraklarında doğup uluslararası bir marka haline gelen Rams Global ile Ali Sami Yen Spor Kompleksimiz içindeki stat isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Detaylarını önümüzdeki günlerde düzenleyeceğimiz basın toplantısında duyuracağımız anlaşma dünya standartlarında sponsorluk geliriyle de Türk futbolunun geleceğine ışık tutacak.

Bu anlaşmanın ilklerin ve enlerin kulübü Galatasarayımıza, gayrimenkul, sağlık, turizm, medya, madencilik gibi farklı sektörlerin dev markası Rams Global'e ve Türk sporuna hayırlı olmasını temenni ediyoruz.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Galatasaray yeni stat isim sponsorluğunu duyurdu Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:52:36