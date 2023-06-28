Kılıçdaroğlu'ndan Merdan Yanardağ hamlesi

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında; "4 soru 4 yanıt" programında silahlı terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözleri nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla soruşturma başlatılmış; önceki gün gözaltına alınan Yanardağ, dün “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla tutuklanmıştı.



KILIÇDAROĞLU'NDAN YANARDAĞ HAMLESİ



Yanardağ'ın tutuklanma sürecinde CHP'nin sessiz kaldığına yönelik eleştiriler sürerken; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yeni bir hamle geldi.



TELE1 canlı yayınına katılan CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatıyla hedef gösterilip tutuklanan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ için heyet oluşturduğunu duyurdu.



Sarıgül “CHP Yanardağ için heyet oluşturdu Kılıçdaroğlu arkadaşları görevlendirdi. Ben de o heyet içindeyim. Merdan Yanardağ’ı ziyaret edeceğiz” ifadelerini kullandı.