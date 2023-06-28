Fenerbahçe, İsmail Kartal’ı resmen açıkladı!

Bu değer, takımı şampiyonluğa taşıyan üç yerli hocadan da daha iyiydi: Mustafa Denizli 2.16, Aykut Kocaman 2.08 ve Ersun Yanal 1.88… Rekor ise halen Carlos Alberto Parreira’da: Maç başına 2.47 puan…





Fenerbahçe, İsmail Kartal’ın yarım sezon çalıştığı 2021-2022 sezonunu da 2. sırada tamamladı.





Sözcü'de yer alan habere göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de 3. İsmail Kartal dönemi başlıyor… 1 Temmuz’da topbaşı yapacak olan sarı-lacivertli ekip, Kartal ile sözleşme imzaladığını duyurdu.Dönüş biletini erkene alıp İstanbul’a gelen 62 yaşındaki İsmail Kartal, Fenerbahçe’ye 1 yıllık imza attı.Fenerbahçe Kulübü, Kartal’ın İstanbul’a gelmesinden saatler sonra resmi siteden anlaşmayı duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi;“Fenerbahçemize hem futbolcu hem de teknik direktör olarak hizmet eden ve en zor dönemlerde camiamızın bir neferi olarak hiçbir sorumluluktan kaçınmayan İsmail Kartal Hocamız ile 2023-2024 sezonu için bir yıllık anlaşmaya varılmıştır.İsmail Kartal, Fenerbahçe kariyerini bu sezon yarışacağımız tüm kulvarlarda kupalar kazanarak taçlandırmak için, yeniden Çubuklu’nun başına geçiyor.Yuvana hoş geldin FENERBAHÇE'NİN NEFERİ”2014-2015 ve 2021-2022 sezonlarının ardından yeniden Fenerbahçe’de görev alacak. Fenerbahçe, deneyimli teknik adam yönetiminde iki sezonu da Süper Lig’de ikinci sırada tamamlamıştı.Fenerbahçe, son yıllardaki en iyi puan ortalamasını İsmail Kartal hocalığında yaşadı. İki farklı dönemde 52 lig sınavında sarı-lacivertlileri yöneten Kartal, maç başına 2.21 puan ortalaması tutturdu.Fenerbahçe, İsmail Kartal yönetiminde 2014-2015 sezonunu tek kupayla tamamladı.Sarı-lacivertli ekip, Kartal yönetimindeki iki döneminde tüm kulvarlarda çıktığı 67 resmi maçta 42 galibiyet, 15 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 130 gol atan Fenerbahçe, kalesinde ise 62 gol gördü.2014-2015 sezonunda şampiyon Galatasaray’ın 3 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan sarı-lacivertliler, cezası nedeniyle Avrupa kupalarına katılamamıştı. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise yarı finalde Bursaspor’a elenmişti.Sarı-lacivertliler, 25 Ağustos 2014’te oynanan TFF Süper Kupa maçında Galatasaray’a penaltılarda üstünlük kurarak şampiyonluğa ulaşmıştı.Kartal yönetiminde Fenerbahçe, ligde 6 hafta zirvede kaldığı 2014-2015 sezonunda iç sahada en başarılı takım olurken, deplasman puan cetvelinde ise 3. sırada yer almıştı.İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımda 1983-1993 yıllarında 10 yıl forma giydi.Kartal, futbolculuk kariyerini sonlandırmasının ardından 1998-1999 sezonunda Alman teknik adam Joachim Löw’ün yardımcısı olarak A takımda görev aldı.İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımda 2010-2013 yıllarında Aykut Kocaman’ın, 2013-2014’te ise Ersun Yanal’ın yardımcılığını üstlendi. Kartal, 4 sezonluk bu süreçte 2 lig şampiyonluğu yaşadı. Kartal, 2014-2015 sezonunda sarı-lacivertli takımın başına geçti.Deneyimli teknik adam, ikinci tamamladıkları 2014-2015 sezonunun 34. ve son haftasında oynanan Kasımpaşa müsabakasının ardından görevinden ayrıldığını açıklamıştı.Deneyimli teknik adam, Fenerbahçe’den sonra Konyaspor, Çaykur Rizespor, MKE Ankaragücü, Gaziantepspor ve Eskişehirspor’da görev yaptı.