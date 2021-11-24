Samanyolu Haber /Gündem / Hekimler İstanbul'dan Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş' başlattı /24 Kasım 2021 10:30

Hekimler İstanbul'dan Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş' başlattı

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) çağrısıyla, hekimlerin taleplerine dikkat çekmek amacıyla İstanbul'dan Ankara'ya "Beyaz Yürüyüş" başlatıldı.

Hekimler İstanbul'dan Ankara'ya 'Beyaz Yürüyüş' başlattı

Kadıköy'de toplanan hekimler, yürüyüş heyetini uğurladı.

Hekimler adına açıklama yapan TTB Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "Bugün, mesleğimize, emeğimize yönelik saldırılarda bize dayatılan karanlığa karşı önlüğümüzün beyazına sahip çıkmak için yürüyüşümüzü başlatıyoruz. 'Artık geçinemiyoruz' diyen meslektaşlarımız, yabancılaştıkları emeklerinin karşılığını alamazken, en ağır iş kolunda çalışan işçiden daha uzun saatler boyu, hem de ölümüne güvenlik alanında görev yapanlar kadar can korkusuyla, şiddete uğrama tehlikesi ile çalışmaya zorlanan arkadaşlarımız bu ülkede hekimlik yapmaktan vazgeçiyor" dedi.

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