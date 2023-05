Gerçek Gündem'de yer alan habere göre Türkiye, bugün ikinci kez cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan yeniden cumhurbaşkanı seçildi.



Cumhurbaşkanlığı yarışında desteğini Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na veren HDP ve Yeşil Sol Parti'den seçim sonucuna ilişkin açıklama geldi.



Yapılan açıklamada "Cumhur İttifakı'nın adayı Tayyip Erdoğan devletim tüm imkanlarını kullanmıştır. Manipülasyonlar, montaj videolar seçimlerin adil olmadığı gösteren en çarpıcı örneklerden bazılarıdır. Otoriterlik ve demokrasi tercihi ile karşı karşıya bırakılan toplum için kapının daha fazla açılması için mücadelemizi ortaya koyduk" dedi.



Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kürtlerin yoğun yaşadığı 16 ilde seçim sonucu 14 Mayıs'a göre değişmediği görülmüştür. Sıcağı sıcağına bir kez daha söyleyelim ki Cumhur İttifakı'nın 2015'ten yana devreye koyduğu baskı kurma stratejisinde ısrar ederse çoklu kriz büyük bir çöküşle kapı aralayacaktır. Her alanda mücadeleye devam edeceğiz. Barışı, adaleti, eşitlik, özgürlük mücadelemizi sürdüreceğiz. Sonuçlara açıkça göstermiştir ki bu ülkede her iki kişiden birinin değişim talebi vardır. Bizler buradayız. Hem Meclis'te hem hayatın her alanında demokratik mücadeleyi sürdüreceğiz."