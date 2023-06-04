Samanyolu Haber /Politika / ''Hemen Can Atalay’ı serbest bırakın!'' /04 Haziran 2023 14:12

''Hemen Can Atalay’ı serbest bırakın!''

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, milletvekili seçilen Gezi tutuklusu Can Atalay’ın mazbatasını almasına rağmen tutukluluk halinin devam etmesine tepki gösterdi.

SHABER3.COM

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

TİP'ten Hatay Milletvekili seçilen Gezi tutuklusu Can Atalay'ın, mazbatasını almasına rağmen tutukluluk halinin devam etmesine tepki gösteren Enginyurt, şunları kaydetti:

“Can Atalay’ı tanımam. Fikirlerimiz uyuşmaz. Lakin Milletvekili seçilmiş birisi neden hala serbest bırakılmaz. Bırakmayacaktıysanız, neden seçime girmesine izin verdiniz? Seçime girdi ve seçildi. Öyleyse hemen Can Atalay’ı serbest bırakınız. #CanAtalay TBMM de yemin etmeli.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ''Hemen Can Atalay’ı serbest bırakın!'' Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:36:50