Samanyolu Haber /Gündem / Her dört AKP'liden sadece biri temel ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılıyor /10 Mayıs 2021 12:24

Her dört AKP'liden sadece biri temel ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılıyor

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin yaptığı ankete katılanların yüzde 26.6'sı, şu anki geliriyle temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyledi. Ankette AKP'lilerin de sadece %26,2'si temel ihtiyaçlarını kolayca karşılayabiliyor. Geri kalanlarsa ya karşılayamıyor ya da çok zor karşılayabiliyor.

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MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin kurucusu Özer Sencar, nisan ayında gerçekleştirdikleri anketten bazı detaylar paylaştı. Buna göre katılımcıların yüzde 17.2'si şu anki geliriyle tüm ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabildiğini, yüzde 53.6'sı sadece beslenme ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini belirtti. Temel ihtiyaçlarını karşılayamadığını söyleyenlerin oranı ise yüzde 26.6 oldu.

Aynı soru, geçen yılın nisan ayında yöneltildiğinde "Temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum" diyenlerin oranı yüzde 24.2 olarak belirlenmişti. Katılımcıların yüzde 26'sı tüm ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabildiğini, yüzde 48.6'sı ise sadece beslenme/barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılayabildiğini ifade etmişti.

Araştırmada, cevapların 24 Haziran 2018'deki milletvekili seçiminde oy verilen partiye göre dağılımına da yer verildi. "Temel ihtiyaçlarımı karşılayamıyorum" cevabının dağılımı şöyle gerçekleşti:

AKP: 24.4 , CHP 24.8, HDP 42.0, MHP 15.9, İYİ Parti 26.4, Saadet Partisi 40.0.

Araştırma, Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 16-21 Nisan 2021 tarihleri arasında toplam 1752 kişi ile yapıldı. Araştırmanın 0.95 güven sınırları içinde +/- 2.34 hata payı ile CATI (Bilgisayar destekli telefonda anket) yöntemiyle gerçekleştirildiği vurgulandı.
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