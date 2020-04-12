Samanyolu Haber /Dünya / Her gün bir önceki günü aratır oldu /12 Nisan 2020 02:30

Her gün bir önceki günü aratır oldu

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünyada vak'aların neredeyse 3'te 1'inin bulunduğu Amerika Birleşik Devlteleri 11 Nisan itibarıyla can kaybı sıralamasında da ilk sıraya yükseldi.

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Amerika Birleşik Devletleri (ABD), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında 20 bin 71 can kaybı ile İtalya'yı geride bırakarak "dünyada salgın sebebiyle en fazla kişinin öldüğü" ülke oldu.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, dünyada vak'aların neredeyse 3'te 1'inin bulunduğu ABD, can kaybı sıralamasında da ilk sıraya yükseldi.

Amerika'da toplam vak'a sayısı 500 bini aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 71'e çıktı. ABD'yi 19 bin 468 can kaybıyla İtalya, 16 bin 353 ölümle de İspanya takip ediyor.

ABD, 27 Mart'ta da vak'a sayısı bakımından Çin ve İtalya'yı geride bırakarak dünyada ilk sıraya yerleşmişti.

AMERİKA'DA SALGININ MERKEZİ NEW YORK

ABD'deki eyaletlere bakıldığında, salgın etkisini en çok New York'ta hissettirmeye devam ediyor. 11 Nisan Cumartesi günü eyalette vak'a sayısı 180 bin 458'e çıktı.

New York'u 58 bin 151 vak'a ile komşusu New Jersey, 22 bin 646 vak'a ile Michigan takip ediyor.

New York’tan sonra gelen 7 eyaletin toplam vak'a sayısının New York’taki vak'a sayısına neredeyse eşit.

Can kaybı bakımından da New York 8 bin 627 ölümle ilk sıradaki yerini korurken, bu eyaleti 2 bin 183 ölümle New Jersey ve 1.280 ölümle Michigan takip ediyor.
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