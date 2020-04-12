Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, korona krizi döneminde sergiledikleri disiplin ve çaba için vatandaşlara teşekkür etti.







Normal şartlarda yılda bir kez Noel döneminde televizyonlardan vatandaşlara seslenen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Koronavirüs sebebiyle bu kuralı bozdu.





TEHLİKE HENÜZ GEÇMİŞ DEĞİL





Cumhurbaşkanı, Paskalya tatilinde Almanlara Korona krizinde sergiledikleri disiplin ve çaba için teşekkür etti.





Alman birinci (ARD) ve ikinci (ZDF) televizyon kanallarından yayınlanacak, öncesinde haber ajanslarının geçtiği konuşmasında Steinmeier, "Ülkemizin geçen haftalarda sergilediği çabadan çok etkilendim." dedi.





"Tehlike henüz geçmiş değil." diyen Almanya Cumhurbaşkanı, "Ancak şimdiden şunu söyleyebiliriz: İçinizden her biri hayatını çok radikal biçimde değiştirdi, her biriniz bunu yaparak insan hayatı kurtardınız ve her gün kurtarmaya da devam ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.





"ALMAN DEVLETİNE VE SİYASETÇİLERE GÜVENİN"





Alman devletine ve siyasetçilere güvenme çağrısı yapan Cumhurbaşkanı, hem federal hükümet, hem de eyalet hükümetlerinin sahip oldukları büyük sorumluluğun farkında olduğunu kaydetti.





Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier bütün dünyanın bir yol ayrımında bulunduğunu söyledi.





"Almanya şu günlerde kendisini sorumluluk bilincine sahip vatandaşlarla yaşayan demokrasi olarak ortaya koyuyor." diyen Steinmeier, "Demokraside her bir bireyin değeri ayrı ve her bir bireye görev düşüyor. Hasta bakıcısından başbakana, Bilim Uzman Konseyi'nden toplumun görünen ve görünmeyen destekçilerine; süpermarketteki kasiyere, otobüs ve TIR şoförlerine, fırınlar, çiftlikler ve çöp toplama hizmetine kadar..." diye konuştu.





Koronavirüs kısıtlamalarının ne zaman ve ne kadar gevşetileceğine yönelik kararın sadece siyasetçiler ve uzmanlara ait olamayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı, "Bu, hepimizin elinde." dedi.





STEINMEIER: YOL AYRIMINDAYIZ





Cumhurbaşkanı, "Bir yol ayrımındayız. Salgın bir savaş değil, insanlığımızın sınanması." diyerek yardımlaşma ve dayanışmanın krizin sona ermesinin akabinde devam etmesi çağrısında bulundu.





Birçok vatandaşın normal hayatı özlediğini anlayışla karşıladığını söyleyen Steinmeier, "Ancak bu, mümkün olduğunca hızlı bir biçimde eski alışkanlıklarımıza döneceğimiz anlamına gelmiyor." dedi.





Cumhurbaşkanı, "Dünya Koronavirüs sonrasında başka olacak." diyerek, krizden dersler çıkarılması gerektiğini ifade etti.





"BU DURUMUN İÇİNDE BÜYÜYECEĞİZ DE..."





Almanya Cumhurbaşkanı, "Salgın bizlere ne kadar yaralanabilir olduğumuzu gösteriyor. Belki de çok uzun süre yaralanmayacağımıza, hep her şeyin daha hızlı, daha ileriye gideceğine inandık. Ancak bu bir yanılgıydı." dedi.





Steinmeier önümüzdeki dönemde birçok şeyin kolay olmayacağına işaret ederek, "Ancak biz Almanlar çok kolay olmayan şeyleri de yapıyoruz. Kendimizden çok şey bekliyor, birbirimize çok güveniyoruz. Bu durumun içinde büyüyebiliriz ve büyüyeceğiz de." diye konuştu.