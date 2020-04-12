Samanyolu Haber /Dünya / Sınırlar eylüle kadar kapalı kalabilir /12 Nisan 2020 00:54

Sınırlar eylüle kadar kapalı kalabilir

Yeni tip Koronavirüs salgınının devam ettiğini belirten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği sınırlarının eylül ayına kadar kapalı kalabileceğini söyledi.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) hızla yayılması ve Afrika'da ise yeni yayılmaya başlaması sebebiyle Avrupa ülkeleriyle sınırların eylül ayına kadar kapalı kalabileceğini ifade etti.

Macron, sendika liderleriyle düzenlediği kapalı video konferans sırasında sınırlar konusunu ele aldı.

BFM TV kendi kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Macron'un kötümser olduğunu belirterek, Avrupa ve dünyanın farklı bölgelerinde karantina ve salgın sürelerindeki farkın ülkeler arası serbest dolaşım konusunda endişeye sebep olduğunu kaydetti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Koronavirüs salgınının devam ettiğini söyledi.
 
Schengen'in dış sınırlarının artık kapalı olduğuna işaret eden Macron, "ABD'de salgın hızla yayılıyor. Afrika'da da yayılmaya başladı. Avrupa ülkeleriyle sınırların eylül ayına kadar kapatılması ihtimali var." dedi..

AB SINIRLARI YABANCILARA KAPATILDI

Macron'un 13 Nisan Pazartesi günü yapmayı planladığı ulusa sesleniş konuşmasında sınırların açılıp açılmayacağına dair kararını açıklaması bekleniyor. 

Bütün dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle neredeyse tüm ülkeler yabancılara giriş ve çıkışları sınırlandırdı. Avrupa Birliği (AB) devlet ve hükümet başkanları, mart ayında AB üyesi ülkelerin dışındaki ülkelerin vatandaşlarının AB'ye girişlerini durdurma kararı almıştı.
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