Samanyolu Haber /Dünya / Putin de ziyaret etmişti /11 Nisan 2020 23:37

Putin de ziyaret etmişti

Rusya'da bir hastanede 180 doktora yeni tip Koronavirüs (Covid-19) bulaştığı tespit edilirken, hastanenin başhekimi yoğun bakıma alındı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin aynı hastaneyi 25 Mart'ta ziyaret etmişti.

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Rusya'da bir hastanede 180 doktora yeni tip Koronavirüs (Covid-19) bulaştığı tespit edilirken, hastanenin başhekimi yoğun bakıma alındı. 

Başşehir Moskova'da bir hastane tamamen boşaltılırken, tedavi gören hastalar en yakın sağlık kuruluşuna sevk edildi.

12 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs salgını sağlık çalışanlarını tehdit etmeye devam ediyor. 

Moskova'da bulunan ve bölgenin en büyük hastanelerinden No Mitin'de görev yapan doktorlarda Koronavirüs belirtilerine rastlanırken, doktorların tümüne Koronavirüs testi yapıldı.

Hastanede görev yapan 180 doktor ve başhekimde Koronavirüs tespit edildi. 

RUSYA'DA VAK'A SAYISI ARTIYOR

Hastanenin kapısına 20 Nisan'a kadar kapalı olduğuna dair yazı asıldı. Yetkililer, başhekimin de içinde bulunduğu 52 doktorun durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Rusya'da Koronavirüs vak'alarının arttığını belirten, ancak sayı telaffuz etmeyen Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, "Moskova'da Koronavirüs ile ilgili durum zor. Hastanelerin hepsi acil durum modunda. Muhtemelen önümüzdeki birkaç hafta içinde Koronavirüs vak'alarının zirvesine yakın olup olmadığını ya da ne zaman yaklaşacağını anlayacağız." dedi.

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