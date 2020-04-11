Samanyolu Haber /Gündem / Yardım dağıtan bekçide Korona çıktı /11 Nisan 2020 21:38

Yardım dağıtan bekçide Korona çıktı

PTT İstanbul Başmüdürlüğü'ne 6 Nisan'da gönderilen bir yazıda sosyal yardım ödemelerinin dağıtımında görev alan bekçilerden birinin Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

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İstanbul Kâğıthane’de kapı kapı dolaşarak sosyal yardım ödemelerini gerçekleştiren PTT görevlilerine eşlik eden bir mahalle bekçisinin Koronavirüs testi pozitif çıktı.

PTT Kâğıthane Merkez Müdürlüğü’nden PTT İstanbul Başmüdürlüğü'ne 6 Nisan'da gönderilen yazıda, “Merkezimize dağıtımı yapılmaya başlanan sosyal yardım ödemelerine ilişkin olarak merkezimizde görevlendirilen bekçilerden birinde Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı bildirilmiştir.” denildi. 

Yazıda, “Söz konusu bekçi ile birlikte dağıtıma giden merkezimizden iki personel tedbir amaçlı olarak dinlenmelerinin daha doğru olacağı kanaatiyle evlerine gönderilmişlerdir.” ifadeleri yer aldı.

DAĞITIMCILARIN TESTİ NEGATİF ÇIKTI AMA YİNE DE KARANTİNADALAR

Haber-Sen 5 Nolu Şube Genel Sekreteri Özkan Keser konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bizim dağıtıcı arkadaşlarımıza kaymakamlıklar tarafından görevlendirilen bekçi ve polisler de eşlik ediyor. Kâğıthane Posta Dağıtım Merkezi Müdürlüğü’nde görevlendirilen bir mahalle bekçisinin Koronavirüs testi geçen pazartesi günü pozitif çıktı. Bekçiyle beraber kapı kapı dolaşan iki dağıtıcı arkadaşımızın testleri negatif çıktı, ancak evde karantinada kalmalarını istendi.” diye konuştu.

ÇOK SAYIDA PTT ÇALIŞANI TEST SONUCU BEKLİYOR

Özkan Keser, “Son 10 günde çok sayıda arkadaşımızın koronavirüs test sonucu pozitif çıktı, çok sayıda arkadaşımız da test sonucu bekliyor.” dedi.

Keser, “Görevlendirilen bekçi ve polisler, bizim merkezimize giriyor, birçok kişiyle irtibat kuruyor, tuvaletleri kullanıyor veya en basit örnek olarak kapı kollarına dokunuyor. Testi pozitif çıkan bekçiyle birlikte arkadaşlarımız kapı kapı dolaştı, fotoğraflar çekildi ve bu fotoğraflar basına servis edildi. Büyük ihtimalle pazartesi veya salı günü yeniden iki buçuk milyon kişiye yardım ödemesine başlanacak." diye konuştu 
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