Her üç AKP'liden biri kararsız seçmen oldu

MetroPOLL Araştırma Şirketi, üç gün önce Temmuz 2021 Türkiye’nin Nabzı anketinin sonuçlarını açıklamış; 2018 seçimlerinde yüzde 42.56 oy alan AKP’nin oy oranının 29.3’e düştüğünü duyurmuştu.





Şirketin kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, Twitter hesabından “Kararsız, cevapsız ve sandığı protesto eden seçmenlerin analizi” başlıklı araştırmanın sonucunu da paylaştı.





Buna göre, kararsız, cevapsız ve sandığı protesto eden seçmenlerin yüzde 30’unu AKP’li seçmenler oluşturdu. CHP’de bu oran yüzde 17.6 iken, İYİ Parti’de yüzde 7.2 oldu.





Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’de ise bu oranın yüzde 5.4 olduğu görüldü. HDP’nin oranı yüzde 2.3 olurken, “Cevap yok” diyenlerin oranı yüzde 10, “Protesto oy” diyenlerin oranı ise yüzde 27.02 oldu.





Araştırmada, “Temmuz 2021 ölçümüne göre bu pazar günü bir milletvekili seçimi olsa kararsız, cevapsız ve sandığı protesto edeceğini belirten seçmenlerin 24 Haziran 2018 Milletvekili seçimindeki oy tercihlerine bakıldığında, yüzde 30’unun AKP, yüzde 18’inin CHP, yüzde 7’sinin İYİ Parti, yüzde 5’inin MHP ve yüzde 2’sinin HDP kaynaklı olduğu gözlenmektedir” değerlendirmesi yapıldı.





Özer Sancar, attığı tweet’te “Meraklısına, Temmuz 2021'de kararsız olan kitlenin (kararsız+CY+protest oylar) 24 Haziran 2018 MV seçimindeki oy tercihleri. 6.4 puanı AKP'den, 3.7 puanı CHP'den ve 1.5 puanı İYİ Partiden geliyor” ifadelerini kullandı.