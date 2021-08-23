Samanyolu Haber /Gündem / Her üç AKP'liden biri kararsız seçmen oldu /23 Ağustos 2021 16:28

Her üç AKP'liden biri kararsız seçmen oldu

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin anketine göre AKP'li seçmenin yüzde 30'u, CHP'li seçmenin yüzde 18'i "kararsız", "cevapsız" ve "sandığı protesto edeceğim" seçeneklerini işaretledi.

SHABER3.COM

MetroPOLL Araştırma Şirketi, üç gün önce Temmuz 2021 Türkiye’nin Nabzı anketinin sonuçlarını açıklamış; 2018 seçimlerinde yüzde 42.56 oy alan AKP’nin oy oranının 29.3’e düştüğünü duyurmuştu.

Şirketin kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, Twitter hesabından “Kararsız, cevapsız ve sandığı protesto eden seçmenlerin analizi” başlıklı araştırmanın sonucunu da paylaştı.

Buna göre, kararsız, cevapsız ve sandığı protesto eden seçmenlerin yüzde 30’unu AKP’li seçmenler oluşturdu. CHP’de bu oran yüzde 17.6 iken, İYİ Parti’de yüzde 7.2 oldu.

Cumhur İttifakı’nın ortağı MHP’de ise bu oranın yüzde 5.4 olduğu görüldü. HDP’nin oranı yüzde 2.3 olurken, “Cevap yok” diyenlerin oranı yüzde 10, “Protesto oy” diyenlerin oranı ise yüzde 27.02 oldu.

Araştırmada, “Temmuz 2021 ölçümüne göre bu pazar günü bir milletvekili seçimi olsa kararsız, cevapsız ve sandığı protesto edeceğini belirten seçmenlerin 24 Haziran 2018 Milletvekili seçimindeki oy tercihlerine bakıldığında, yüzde 30’unun AKP, yüzde 18’inin CHP, yüzde 7’sinin İYİ Parti, yüzde 5’inin MHP ve yüzde 2’sinin HDP kaynaklı olduğu gözlenmektedir” değerlendirmesi yapıldı.

Özer Sancar, attığı tweet’te “Meraklısına, Temmuz 2021'de kararsız olan kitlenin (kararsız+CY+protest oylar) 24 Haziran 2018 MV seçimindeki oy tercihleri. 6.4 puanı AKP'den, 3.7 puanı CHP'den ve 1.5 puanı İYİ Partiden geliyor” ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Her üç AKP'liden biri kararsız seçmen oldu Sonraki Haber >>

AKP'li milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise böyle hakaret etti

AKP'li milletvekili Zeynep Gül Yılmaz polise böyle hakaret etti

Eski SADAT'çı asker konuştu: 15 Temmuz’u SADAT yaptı, 251 kişinin katili SADAT'tır

Eski SADAT'çı asker konuştu: 15 Temmuz’u SADAT yaptı, 251 kişinin katili SADAT'tır

Halk kahramanı daire 16'dan Özay Kaya

Halk kahramanı daire 16'dan Özay Kaya

Heybeliada’da orman yangını çıktı

Heybeliada’da orman yangını çıktı

Tik-Tok videosu çekerken öldü

Tik-Tok videosu çekerken öldü

CHP'den Erdoğan'a videolu yanıt: Kim yalan söylüyor halk biliyor

CHP'den Erdoğan'a videolu yanıt: Kim yalan söylüyor halk biliyor

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya yumruklu saldırı

Tesla şimdi de insansı robot yapacağını duyurdu

Tesla şimdi de insansı robot yapacağını duyurdu

Suriye ile İsrail arasında sıcak saatler

Suriye ile İsrail arasında sıcak saatler

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?

Erdoğan şizofren mi oldu yoksa bunun adı başka birşey mi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:11:35