Samanyolu Haber /Sağlık / "Her yıl aşı olmak zorunda kalabiliriz" /10 Şubat 2021 11:52

"Her yıl aşı olmak zorunda kalabiliriz"

Ürettiği koronavirüs aşısı çift değil tek dozlu olan Johnson&Johnson’ın CEO’su Alex Gorsky mutasyon uyarısı yapıp aşılamanın bu yılla sınırla kalmayabileceği tahmini yürüttü.

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ABD merkezli sağlık devi Johnson&Johnson'ın CEO'su Alex Gorsky, koronavirüs aşısının tıpkı grip aşısı gibi her yıl yenilenmesi gerekebileceğini söyledi.

CNBC kanalında yaptığı açıklamada virüsün mutasyona uğradığını ve uğramaya devam edeceğini hatırlatan Gorsky, bu mutasyonlarla virüsün antikorları savuşturma kabiliyetinin değişebileceği ya da sadece tedavilere değil aşılara da farklı yanıtlar geliştirebileceğini altını çizdi.

?Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı üreten firmalardan Johnson & Johnson'ın aşısı tek dozlu ve etkinliği BioNTech-Pfizer ve Moderna'nın iki dozlu aşılarının çok altında kalıyor.

Johnson&Johnson, 29 Ocak'ta yaptığı açıklamada aşısını ABD'de yüzde 72, Latin Amerika'da yüzde 66 oranında etkili olduğunu, koronavirüsün mutasyon geçirmiş Güney Afrika'daki varyantına karşı daha da az etki gösterdiğini duyurmuştu.

Firma geçen hafta aşı adayı için ABD’de acil durum kullanım onayına başvurmuş, Avrupa’da da gelecek haftalarda başvuru yapacağını açıklamıştı.
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