Samanyolu Haber /Gündem / Herkes bu soruyu soruyor: Asgari ücretteki 2 TL'nin sırrı ne? /28 Aralık 2023 16:28

Herkes bu soruyu soruyor: Asgari ücretteki 2 TL'nin sırrı ne?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni yılın asgari ücretindeki "2 lira" sosyal medyada gündem oldu. Peki asgari ücret neden 17.000 TL değil de 17.002 TL olarak açıklandı? İşte ayrıntılar...

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Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücret, yeni yılda geçerli olmak üzere 17 bin 2 lira olarak belirlendi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yüzde 49'luk artış yapılan asgari ücreti açıklamasının ardından sondaki "2 lira" sosyal medya platformunda TrendTopic listesine girdi.

NEDEN 2 TL?
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın aktardığına göre, asgari ücretin küsuratlı belirlenmesinin mantıklı bir sebebi bulunuyor. Hem ücret ödemeleri hem de ücretler üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) yapılan prim ödemeleri günlük asgari ücret üzerinden belirleniyor. Bu nedenle asgari ücret esasında aylık olarak değil, günlük olarak belirleniyor. Günlük tutar 30 ile çarpılarak brüt asgari ücret hesaplanıyor. Günlük asgari ücretin küsuratının kesin sayıyı vermesi için brüt ve net asgari ücret küsuratlı olabiliyor.

Örneğin, brüt asgari ücret 20.000 TL olsaydı, 1 günlük asgari ücret 666,6666 diye uzayan bir sayı olacaktı. Oysa 20.002,50 TL 30’a bölününce günlük asgari ücret 666,75 TL oluyor. Yevmiye ile çalışan işçilerin ücretleri, askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanmaları, isteğe bağlı sigorta primleri gibi ödemeler günlük ücret üzerinden hesaplanıyor.
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