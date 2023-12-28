Krediyi de faizini de ödemiyor: Sadece faizi bile 25 milyon doları geçti!

Demirören'in borcu Sayıştay raporunda: Ödeme yapmadı, faizi 25 milyon doları aştı: "Vatandaşın traktörüne haciz koyanlar buna dokunmuyor"



Türkiye tarihinin en büyük medya el değiştirmelerinden biri olan Doğan Medya Grubu, 2018 yılında Demirören Holding'e satıldı. Bünyesinde Hürriyet, CNN Türk, Kanal D gibi büyük kurumların olduğu grubu satın almak için Demirören, kamu bankası olan Ziraat Bankası'ndan 895 milyon dolarlık kredi çekti.





Demirörenler, Ziraat Bankası’ndan çektikleri kredilerin taksitlerini zamanında yatırmadı, banka da parasını geri alabilmek için başvurabileceği yöntemleri kullanmadı.





2018’den bu yana Sayıştay raporlarında yer alan krediyle ilgili, 2023’ün ilk aylarında yeniden yapılandırma sözleşmesi imzalandı.





SAYIŞTAY RAPORU ZARARIN BOYUTUNU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Sayıştay’ın Ziraat Bankası’yla ilgili son raporu Meclis’e gönderildi. Gerçek Gündem’in incelediği rapora göre, Demirören’in bankaya 895 milyon 635 bin 100 ABD doları ana para, 25 milyon 276 bin 812 ABD doları da faiz borcu bulunuyor.





CHP’Lİ SÜMER: MİLLETE GELİNCE EVİNE, TARLASINA, TRAKTÖRÜNE HACİZ KOYACAKSIN YANDAŞINA GELİNCE ARKANA BİLE BAKMAYACAKSIN



CHP Adana Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, Sayıştay’ın tespitleriyle ilgili Gerçek Gündem’e yaptığı açıklamada, duruma tepki gösterdi.





Sümer, “Vatandaşlarımız bu kadar derin yoksulluk içerisindeyken, asgari ücretlinin maaşı açlık sınırının altında kalmışken kira ve barınma krizi almış başını gitmişken meşhur Demirören kredisi ne oldu diye raporları inceledik” dedi.





Rakamlara değinen CHP’li Sümer, şöyle devam etti:

“Demirören’in Sayıştay raporlarına göre Ziraat Bankası’na borcu 31 Aralık 2022 itibariyle, 895 milyon 635 bin Amerikan Doları. 25 milyon 276 bin 812 dolar da faizi var. Yani Türk parasıyla toplam 27 milyar 627 bin lira. İnanılmaz bir rakam.







Bu para yıllardır ödenmiyor. Millete gelince evine barkına, tarlasına traktörüne haciz koyacaksın elektriğini, suyunu keseceksin, banka hesabına bloke uygulayacaksın yandaşına gelince milyarlarca lirayı devletin bankasından alıp arkana bile bakmayacaksın artık yeter. Yazıklar olsun. Haram zıkkım olsun Doğmamış yetimin hakkı olan bu paraların hesabını kuruşu kuruşuna mutlaka soracağız.”