Skandal: 14 Mayıs'ta sandıklarda CHP'nin 7 bin 704 görevlisi eksikti

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi Binici, Halk TV’de yayınlanan Kayda Geçsin programında gazeteci Murat Ağırel’in dile getirdiği 14 Mayıs seçimlerinde CHP’nin 26 bin 115 sandıkta görevlisinin olmadığı iddiasına yanıt verdi.







'AĞIREL'İN İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR; 177 BİN 426 KİŞİ GÖREV YERİNDEYDİ'

Çiftçi, “Sayın Ağırel’in paylaştığı veriler gerçeği yansıtmamaktadır. 14 Mayıs Genel Seçimi’nde yurt içinde toplam 191 bin 885 sandıkta oy verme işlemi gerçekleşmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi 7 seçim çevresinde aday göstermemiş, dolayısıyla seçim hukuku gereğince söz konusu seçim çevrelerinde resmi sandık görevlisi bulunduramamıştır. Partimizin adaylarının bulunduğu ve seçim mevzuatı gereği sandık görevlisi bulundurabildiğimiz seçim çevrelerindeki toplam sandık sayısı 186 bin 657’dir. Bu sandıkların 185 bin 130’unda görevli bildirimi yapılmış, 177 bin 426 görevli de seçim günü görev yerlerinde hazır bulunmuştur. 28 Mayıs günü yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2’nci Oylamasında ise 184 bin 977 görevli bildirimi yapılmış, 179 bin 844 görevli seçim günü görev yerlerinde hazır bulunmuştur” ifadelerini kullandı.





'14 MAYIS'TA SANDIK BAŞINDA BULUNAMAYAN GÖREVLİ SAYISI 26 BİN 115 DEĞİL 7 BİN 704'

Seçim günü sandık başında bulunamayan görevli sayısına ilişkin de bilgi veren Çiftçi, “Seçim günü bildirilmesine rağmen çeşitli sebeplerden dolayı sandık başında bulunmayan görevli sayımız 14 Mayıs seçimlerinde 7 bin 704, 28 Mayıs seçimlerinde ise 5 bin 133 olarak gerçekleşmiştir” dedi.







'HER OYUN TAKİPÇİSİ OLACAK, SANDIK GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ'

“Seçim güvenliği konusunda doğru bilginin paylaşımı özellikle yerel seçim sürecinin başladığı bugünlerde daha büyük önem taşımaktadır” diyen Çiftçi, “Cumhuriyet Halk Partisi olarak 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde de, tüm seçim çevrelerinde vatandaşlarımızın verdiği her oyun takipçisi olacak ve sandık güvenliğini sağlayacağız. Bunun için tüm örgütümüzle birlikte en güçlü biçimde çalışmalarımızı yürütüyoruz” ifadelerini kullandı.