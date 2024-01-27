Herkes bunu tartışıyor: YSK kura çekiminde hile mi yaptı?

YSK'nın yaptığı kura çekimine seçime katılma yeterliliğine sahip 35 parti katıldı. Kura çekimi sonrası, oy pusulasında AKP birinci sırada yer aldı.







31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için kura çekimi yapıldı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ise AKP'nin birinci sırada yer almasını eleştirdi, hile imasında bulundu.







DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin hile imasında bulunduğu ifadeleri sosyal medya hesabından paylaştı.







Genel Başkan Yardımcısı Şahin, sosyal medyada şu ifadelere yer verdi:





“YSK’da tüm siyasi partilerin temsilcilerinin kürsünün önünde herkesin gözünün önündeki fanustan çekiliş yapmasına rağmen, Ak Parti temsilcisinin kürsün ardında bulunduğu yere fanusun götürülmesi ve kura çekilmesi sonrası topun görevliye teslim edilmesi sizce uygun mu?”





Şahin’in bu sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şahin’i destekleyenler, kura çekiminin şeffaf olmadığını ve AKP’nin hile yaptığını iddia etti.





Geçen yıl Cumhurbaşkanı Seçimi için yapılan kurada da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy pusulasında ilk sırada yer almıştı.





Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle;



1 - AK Parti





2- İYİ Parti





3 - Sol Parti





4 - Büyük Birlik Partisi





5 - Memleket Partisi





6 - Anavatan Partisi





7 - DSP





8 - Yeniden Refah Partisi





9 - DEM Parti





10 - Türkiye Komünist Partisi (TKP)





11 - Anadolu Birliği Partisi





12 - Zafer Partisi





13 - Halkın Kurtuluş Partisi





14 - Türkiye Komünist Hareketi





15 - Bağımsız Türkiye Partisi





16 - Gelecek Partisi





17 - Yeni Türkiye Partisi





18 - CHP





19 - Emek Partisi





20 - HÜDA-Par





21 - Hak ve Özgürlükler Partisi





22 - Ocak Partisi





23 - Adalet Birlik Partisi





24 - Demokrat Parti





25 - Güç Birliği Partisi





26 - Millet Partisi





27 - Milli Yol Partisi





28 - Adalet Partisi





29 - Genç Parti





30 - Aydınlık Demokrasi Partisi





31 - MHP





32 - TİP





33 - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Parti)





34 - Saadet Partisi





35 - Vatan Partisi