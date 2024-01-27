Herkes bunu tartışıyor: YSK kura çekiminde hile mi yaptı?

YSK'nın yaptığı kura çekimine seçime katılma yeterliliğine sahip 35 parti katıldı. Kura çekimi sonrası, oy pusulasında AKP birinci sırada yer aldı.
31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için kura çekimi yapıldı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ise AKP'nin birinci sırada yer almasını eleştirdi, hile imasında bulundu.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin hile imasında bulunduğu ifadeleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Genel Başkan Yardımcısı Şahin, sosyal medyada şu ifadelere yer verdi:
“YSK’da tüm siyasi partilerin temsilcilerinin kürsünün önünde herkesin gözünün önündeki fanustan çekiliş yapmasına rağmen, Ak Parti temsilcisinin kürsün ardında bulunduğu yere fanusun götürülmesi ve kura çekilmesi sonrası topun görevliye teslim edilmesi sizce uygun mu?”
Şahin’in bu sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şahin’i destekleyenler, kura çekiminin şeffaf olmadığını ve AKP’nin hile yaptığını iddia etti.
Geçen yıl Cumhurbaşkanı Seçimi için yapılan kurada da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy pusulasında ilk sırada yer almıştı.
Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle;
1 - AK Parti
2- İYİ Parti
3 - Sol Parti
4 - Büyük Birlik Partisi
5 - Memleket Partisi
6 - Anavatan Partisi
7 - DSP
8 - Yeniden Refah Partisi
9 - DEM Parti
10 - Türkiye Komünist Partisi (TKP)
11 - Anadolu Birliği Partisi
12 - Zafer Partisi
13 - Halkın Kurtuluş Partisi
14 - Türkiye Komünist Hareketi
15 - Bağımsız Türkiye Partisi
16 - Gelecek Partisi
17 - Yeni Türkiye Partisi
18 - CHP
19 - Emek Partisi
20 - HÜDA-Par
21 - Hak ve Özgürlükler Partisi
22 - Ocak Partisi
23 - Adalet Birlik Partisi
24 - Demokrat Parti
25 - Güç Birliği Partisi
26 - Millet Partisi
27 - Milli Yol Partisi
28 - Adalet Partisi
29 - Genç Parti
30 - Aydınlık Demokrasi Partisi
31 - MHP
32 - TİP
33 - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Parti)
34 - Saadet Partisi
35 - Vatan Partisi