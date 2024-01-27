Samanyolu Haber /Gündem / Herkes bunu tartışıyor: YSK kura çekiminde hile mi yaptı? /27 Ocak 2024 17:18

Herkes bunu tartışıyor: YSK kura çekiminde hile mi yaptı?

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için kura çekimi yapıldı. AKP'nin oy pusulasında 1'inci sırayı alması 'hile' tartışmalarını başlattı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ise dikkat çeken bir iddiada bulundu.

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YSK'nın yaptığı kura çekimine seçime katılma yeterliliğine sahip 35 parti katıldı. Kura çekimi sonrası, oy pusulasında AKP birinci sırada yer aldı.

31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri’ne katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için kura çekimi yapıldı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ise AKP'nin birinci sırada yer almasını eleştirdi, hile imasında bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin hile imasında bulunduğu ifadeleri sosyal medya hesabından paylaştı. 

Genel Başkan Yardımcısı Şahin, sosyal medyada şu ifadelere yer verdi:

“YSK’da tüm siyasi partilerin temsilcilerinin kürsünün önünde herkesin gözünün önündeki fanustan çekiliş yapmasına rağmen, Ak Parti temsilcisinin kürsün ardında bulunduğu yere fanusun götürülmesi ve kura çekilmesi sonrası topun görevliye teslim edilmesi sizce uygun mu?”

Şahin’in bu sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Şahin’i destekleyenler, kura çekiminin şeffaf olmadığını ve AKP’nin hile yaptığını iddia etti. 

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Seçimi için yapılan kurada da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, oy pusulasında ilk sırada yer almıştı. 

Partilerin oy pusulasındaki sıralaması şöyle;
1 - AK Parti

2- İYİ Parti

3 - Sol Parti

4 - Büyük Birlik Partisi

5 - Memleket Partisi

6 - Anavatan Partisi

7 - DSP

8 - Yeniden Refah Partisi

9 - DEM Parti

10 - Türkiye Komünist Partisi (TKP)

11 - Anadolu Birliği Partisi

12 - Zafer Partisi

13 - Halkın Kurtuluş Partisi

14 - Türkiye Komünist Hareketi

15 - Bağımsız Türkiye Partisi

16 - Gelecek Partisi

17 - Yeni Türkiye Partisi

18 - CHP

19 - Emek Partisi

20 - HÜDA-Par

21 - Hak ve Özgürlükler Partisi

22 - Ocak Partisi

23 - Adalet Birlik Partisi

24 - Demokrat Parti

25 - Güç Birliği Partisi

26 - Millet Partisi

27 - Milli Yol Partisi

28 - Adalet Partisi

29 - Genç Parti

30 - Aydınlık Demokrasi Partisi

31 - MHP

32 - TİP

33 - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Parti)

34 - Saadet Partisi

35 - Vatan Partisi
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