Yavaş'ı eleştirecekti... Altınok, enflasyon hesabını yapamadı

AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok muhtarlar ile bir araya geldi.







"ENFLASYONUN ALTINDA ZAM YAPTILAR"

Basın mensuplarının ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın belediye işçilerine yüzde 70 zam yaptığını hatırlatması üzerine Altınok, eleştireyim derken iktidarı eleştirdi.





Altınok, "Ankara Büyükşehir Belediyesi, enflasyon oranının altında bir zam yapmıştır. İşçilerimiz uzun zamandır çok düşük maaş alıyordu. Keçiören belediyemizde çalışan işçilerimizden daha düşük maaş alıyordu. Halbuki ABB'nin daha büyük bütçesi, daha büyük imkanları var. ABB de işçilerimiz hak ettiği zammı alamamıştır. Biz hakları olan zammı vereceğiz" diye konuştu.





ENFLASYON YÜZDE 64,77

Ancak Altınok'un yüzde 70 zam oranı için "Enflasyonun altında" ifadelerini kullanması eleştiriye neden oldu. TÜİK'in verilerine göre enflasyon aralık ayında aylık bazda 2,93, yıllık bazda 64,77 olarak açıklanmıştı.





TEPKİ ÇEKTİ

Altınok'un açıklamaları sosyal medyada tepki çekti. Kullanıcılar "TÜİK şok", "TÜİK'in enflasyon oranından haberi var mı?" sözleriyle tepki gösterdi.