Bilim insanlarını heyecanlandıran buluş: Bir gezegenin atmosferinde su buharı bulundu

Dünya'ya 97 ışık yılı uzaklıktaki ötegezegende su molekülleri bulundu.







GJ 9827d, kırmızı cüce bir yıldızın etrafında dönen bir taş gezegenidir. Çapı Dünya'nın yaklaşık iki katıdır ve yörünge süresi sadece 6,2 gündür. Bu, gezegenin yıldızına çok yakın olduğu ve yüzey sıcaklığının çok yüksek olduğu anlamına gelir.





Gökbilimciler, Hubble'ı kullanarak GJ 9827d'nin atmosferini incelediler. Bu incelemede, gezegenin atmosferinde su buharı moleküllerinin izlerini buldular. Bu, GJ 9827d'nin atmosferinin, Dünya'nın atmosferine benzer şekilde, su buharından oluştuğu anlamına gelir.





Araştırma ekibi, Hubble'ın hidrojen bakımından zengin bir atmosfer içindeki su buharı izlerini mi yakaladığını yoksa ev sahibi yıldızın GJ 9827d'nin orijinal hidrojen ve helyum atmosferini buharlaştırması nedeniyle gezegenin su bakımından zengin bir atmosfere mi sahip olduğunu söyleyemiyor.





Ancak, araştırmacılar, bu keşfin, ötegezegenlerin atmosferlerinde su bulunabileceğine dair önemli bir kanıt olduğunu söylüyorlar. Bu, Dünya'ya benzer gezegenleri aramak için önemli bir ilerlemedir.





Keşif, Montreal Üniversitesi Trottier Dış Gezegenler Araştırma Enstitüsü'nden Prof. Björn Benneke ve çalışmanın yazarlarından Laura Kreidberg tarafından yönetildi.





Kendi yorumlarını paylaşan Prof. Benneke, "Bu, su açısından zengin atmosfere sahip bu gezegenlerin diğer yıldızların etrafında var olabileceğini atmosferik bir tespit yoluyla doğrudan gösterebileceğimiz ilk sefer olacak" dedi.







Kreidberg ise, "Bu kadar küçük bir gezegende su bulunması bir dönüm noktasıdır" ifadelerini kullandı.