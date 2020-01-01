Samanyolu Haber /Gündem / Herkes tersini düşünüyordu... Metropoll araştırmasından çıkan ilginç sonuç! /01 Ocak 2020 11:41

Herkes tersini düşünüyordu... Metropoll araştırmasından çıkan ilginç sonuç!

Metropoll'den ilginç araştırma bulguları... Bir dönem desteklenen ancak son yıllarda destek oranı oldukça düştüğü sanılan Avrupa Birliği'ne üyelik müzakerelerine desteğin yine yüzde 60'ları bulduğu ortaya çıktı. Ancak vatandaşlar AB üyeliği fırsatının da kaçtığını düşünüyor.

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Karar yazarı Taha Akyol, bugünkü köşesinde MetroPOLL'ün İKV ve TOBB tarafından desteklenen araştırmasının sonuçlarını değerlendirdi. 

Yazıdan ilgili bölümse şöyle:

MetroPOLL araştırmasına göre Türkiye’nin AB üyesi olmasını isteyenlerin oranı yüzde 60’a çıkmış. Bunun mümkün olacağına inananların oranı yüzde 23’te kalıyor.

AB üyeliğini isteyenlerin gerekçesi iki ana başlıkta toplanıyor: Biri refah, öbürü demokrasi ve hukuk beklentisi.

Bu tabloyu Türkiye’nin yaşamakta olduğu derin ve sancılı toplumsal değişme açısından iyi okumak lazım.

Araştırma İKV ve TOBB tarafından desteklendiği için daha bir anlamlı.

Toplumun yüzde 60 gibi büyük bir bölümü, demek ki, AB için “Haçlı İttifakı, bizi kıskanıyorlar, AB’ye ihtiyacımız kalmadı” gibi resmi polemikleri gerçekçi bulmamış.
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