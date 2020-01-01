Herkes tersini düşünüyordu... Metropoll araştırmasından çıkan ilginç sonuç!

Karar yazarı Taha Akyol, bugünkü köşesinde MetroPOLL'ün İKV ve TOBB tarafından desteklenen araştırmasının sonuçlarını değerlendirdi.

Yazıdan ilgili bölümse şöyle:

MetroPOLL araştırmasına göre Türkiye’nin AB üyesi olmasını isteyenlerin oranı yüzde 60’a çıkmış. Bunun mümkün olacağına inananların oranı yüzde 23’te kalıyor.





AB üyeliğini isteyenlerin gerekçesi iki ana başlıkta toplanıyor: Biri refah, öbürü demokrasi ve hukuk beklentisi.





Bu tabloyu Türkiye’nin yaşamakta olduğu derin ve sancılı toplumsal değişme açısından iyi okumak lazım.





Araştırma İKV ve TOBB tarafından desteklendiği için daha bir anlamlı.





Toplumun yüzde 60 gibi büyük bir bölümü, demek ki, AB için “Haçlı İttifakı, bizi kıskanıyorlar, AB’ye ihtiyacımız kalmadı” gibi resmi polemikleri gerçekçi bulmamış.

