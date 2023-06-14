Samanyolu Haber /Dünya / Herson bölgesi su altında 17 kişi hayatını kaybetti /14 Haziran 2023 11:17

Herson bölgesi su altında 17 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın Herson bölgesinde Kakhovska hidroelektrik santralinde meydana gelen facia sonucu 17 kişi hayatını kaybederken bölge su altında kaldı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM - UKRAYNA 

Herson bölge idaresi başkanı Alexander Prokudin tarafından yapılan açıklamaya göre kurtarma çalışmaları halen devam ediyor. Şu ana kadar sel baskınları nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti ancak sayının artma ihtimali çok yüksek. 

Tamamen tahrip olan su kaynaklarının bakteriyolojik ve kimyasal göstergeler açısından tehlikeli kabul edildiği konusunda da uyarılar geliyor. Ayrıca suların tamamen çekilmesi için en az bir hafta daha geçmesi gerekiyor. 

Temel bir sıkıntı ise Herson bölgesinin bir kısmı Ukrayna kontrolünde diğer kısmı Rusya kontrolünde. Taraflar yalnızca kendi kontrolleri altındaki bölgelerin kayıplarını bildiriyor. Felaketin gerçek kayıp sayısı muhtemelen çok daha fazla. 10 Haziran'da gönüllüler, Rusya tarafından kontrol edilen Dinyeper'ın sol yakasında 374 kişinin kaybolduğunu bildirdi.
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