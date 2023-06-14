Putin: Ukrayna’da asıl hedef değişmedi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA







Putin ile yapılan söyleşide Televizyon ve Radyo kanalları, haber ajansları, NTV, RT, Komsomolskaya Pravda ve başka medya kuruluşlarının savaş muhabirleri yer aldı.





Gazetecilere yaptığı açıklamada Putin, Ukrayna'da 150 bin sözleşmeli asker ve 6 bin gönüllünün savaşa gittiğini söyledi. Aynı zamanda Savunma Bakanı tarafından teklif edilen yaklaşık 500 bin sayısına ulaşacaklarını belirtti.





Yeni bir seferberlik dalgasına ve sıkıyönetim getirilmesine gerek olmadığını söyleyen Putin, savaşa gönderilecek mahkumların affedilmesi için kararname imzaladığını doğruladı.





Tahıl anlaşması hakkında konuşan Rus lider, Afrika'daki en fakir ülkelere yardım etmek için "tahıl anlaşmasına" ihtiyaç olduğunu, ancak Rusya'nın "yine kandırıldığını" söyledi. Şimdi, ona göre, "tahıl anlaşmasından" çekilmeyi düşünüyoruz.





Ukrayna’da gerçekleştirdikleri operasyonun hedeflerinin mevcut duruma göre değişebildiğini fakat esas hedeflerinin değişmediğini söylen Putin, Rus ordusunun Kiev’e kadar yeniden gidip gitmeyeceği sorunsuna sadece kendisinin cevap verebileceğini söyledi.





Savaş muhabirleri ile gerçekleştirdiği mülakat sırasında Putin, Ukrayna’nın Karadeniz’de Türk Akım boru hattını koruyan Rus savaş gemisine insansız botlarla saldırı düzenlediğini, bu sırada da ABD'nin stratejik keşif aracının havadan destek sağladığını söyledi.

Putin, "ABD, bu çatışmaya giderek daha fazla, neredeyse doğrudan müdahil oluyor ve güvenlik alanında ciddi bir uluslararası krizi kışkırtıyor. Zira savaş gemimize saldıran insansız araçların eylemlerinin yönetilmesi ciddi bir durum. Bundan haberdar olduğumuzu ve gelecekte buna karşı ne yapacağımızı düşüneceğimizi onlar da bilmeliler" dedi.