Gazeteciler yeniden hâkim karşısına çıktı: Tanık Sedat Dil, Fevzi Yazıcı’dan özür diledi

Haklarında verilen hükümler ikinci kez Yargıtay tarafından bozulan gazeteciler Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde yeniden hakim karşısına çıktı.





Punto 24’ün aktardığına göre, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasına Ahmet Altan katılmazken, Nazlı Ilıcak, Yakup Şimşek ve Fevzi Yazıcı ile avukatları hazır bulundu.









Savcı, Yargıtay’ın bozma ilamına uyulmasını talep etti. Sırasıyla söz alan Ilıcak, Şimşek ve Yazıcı Yargıtay’ın bozma kararını olumlu bulduklarını belirterek bozma kararına uyulmasını istedi. Mahkeme, usul ve yasaya uygun olan Yargıtay bozma ilamına uyulmasına oy birliğiyle karar verdi.





NAZLI ILICAK: AİHM HAKKIMDAKİ İDDİALARI HAKSIZ BULMUŞTUR, BERAATIMI TALEP EDİYORUM





Bozma ilamına uyulma yönündeki ara kararın ardından savunmasını yapan Ilıcak, “Kendimi AİHM kararına dayanarak savunacağım. AİHM başvurum doğrultusunda verdiği kararda, çalıştığım kurumların ve yazdığım makalelerin tek başına terör faaliyeti olarak görülemeyeceğini söylemiştir. Sıraladığım hususlar haricinde hakkımda başka hiçbir iddia ve delil bulunmamaktadır. AİHM hakkımdaki iddiaları haksız bulmuş ve Türkiye Cumhuriyeti’ni tazminata mahkûm etmiştir. Beraatımı ve yurt dışına çıkış yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum.” ifadelerini kullandı.





YAZICI: YAPIM AŞAMASINDA BULUNMADIĞIM REKLAM FİLMİ DELİL OLARAK SUNULDU





KHK ile kapatılan eski Zaman Gazetesi Görsel Yönetmeni Fevzi Yazıcı savunmasında şöyle dedi: “Zaman gazetesinin görsel tasarımcısıyım. Hakkımda delil olarak sunulan bir reklam var sadece. Yapım aşamasında bulunmadığım, bitmiş reklamın gazeteye getirilip sunulduğu bir toplantıya katılıp reklamın estetik boyutunu değerlendirdim. Beraatımı talep ediyorum.”





ŞİMŞEK: REKLAM FİLMİNİN YAPIM AŞAMASINDA YER ALMADIM





KHK ile kapatılan eski Zaman Gazetesi Marka Pazarlama Direktörü Yakup Şimşek ise savunmasında şu ifadeleri kullandı: “Hakkımda yapım aşamasına hiçbir şekilde dahlimin olmadığım bir reklam filmi ve maaşımı Bank Asya’dan almam dışında başkaca bir suç unsuru bulunmamaktadır. Beraatımı ve yurt dışı çıkış yasağımın kaldırılmasını talep ediyorum.”





Duruşmada tanık olarak dinlenen Zaman gazetesi eski çalışanı Sedat Dil, “Yakup Şimşek gazetede çalıştığım sırada Marka Pazarlama Müdürü’ydü. Reklam kampanyalarının düzenlenmesinde doğrudan yönetime bağlı çalışıyordu. Örgütle bağlantısına dair ekstra bir şey görmedim.





Fevzi Yazıcı gazetede Görsel Yönetmendi. Reklam kampanyalarına dahil olmazdı. Sadece iş bittikten sonra eksik bir şey var mı diye ona gösterilirdi. Şimşek ve Yazıcı Pensilvanya’ya gidip gelirlerdi. Başkaca örgütsel faaliyetleri var mı bilmiyorum.” İfadelerini kullandı.





TANIK SEDAT DİL, FEVZİ YAZICI’DAN ÖZÜR DİLEDİ





Sedat Dil’in beyanlarına ilişkin söz alan Fevzi Yazıcı, ABD’ye uluslararası görsel tasarımcılar konferansına katılmak için gittiğini söyledi. Bunun üzerine tanık Sedat Dil, Yazıcı’dan özür dileyerek “yanlış hatırladığını” söyledi.





SEDAT DİL: İSPAT EDEMEM





Mahkemeden söz alan Yakup Şimşek, tanık Sedat Dil’e, “İthamlarınızı ispat edebilir misiniz?” diye sordu. Tanık Dil, “Günlük konuşmalar içinde geçen bilgiler bunlar. İspat edemem” dedi.





HAYDAR DURUSOY: ÖRGÜTSEL FAALİYETLERİNE İLİŞKİN BİLGİM YOK





Bir başka tanık olarak dinlenen eski Zaman gazetesi çalışanı Haydar Durusoy ise Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek’in örgütsel faaliyette bulunduklarına ilişkin herhangi bir bilgi ve görgüsü olmadığını söyledi.





Sırasıyla söz alan sanık avukatları beraat ve yurt dışı çıkış yasaklarının kaldırılmasını talep etti.





Altan’ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu, AİHM kararı doğrultusunda müvekkilinin dosyasının ayrılmasını ve derhal beraatını talep etti.





Mahkeme, sanıklar hakkındaki yurt dışı çıkış yasağının devamına ve Altan’ın duruşmalardan vareste tutulmasına karar verdi.





Dava 26 Ekim saat 13:30’a ertelendi.





DAVANIN GEÇMİŞİ





Yargıtay, 5 Temmuz 2019’da Ahmet Altan, Mehmet Altan, Nazlı Ilıcak, Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek’e verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını bozmuştu. Üst mahkeme, yeterli ve inandırıcı delil bulunmadığından Mehmet Altan’ın beraatine karar verilmesine hükmetmişti.





Yeniden yapılan yargılamanın sonucunda Ahmet Altan 10 yıl 6 ay hapis cezasına, Nazlı Ilıcak ise 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.





Fevzi Yazıcı ve Yakup Şimşek ise yeniden yapılan yargılamada ‘terör örgüt üyeliği’ iddiasıyla 11 yıl 3’er ay hapis cezasına çarptırılmıştı.





Yargıtay 16. Dairesi, temyiz incelemesi sonucunda söz konusu hapis cezalarının da bozulmasına karar vermişti.



