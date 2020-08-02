Samanyolu Haber /Gündem / Hiç temas etmeden 71 kişiye virüs bulaştırdı /02 Ağustos 2020 22:36

Hiç temas etmeden 71 kişiye virüs bulaştırdı

Çin'de Koronavirüs taşıyan bir kişi hiç temas etmeden 71 kişiye ölümcül hastalığı bulaştırdı.

SHABER3.COM

Amerika Coronavirus Hastalık Kontrol Merkezi'nin bir araştırmasına göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) seyahatinden dönen bir Çinli hiç teması olmadan 71 kişiye Coronavirus bulaştırdı. Araştırmaya göre virüs havada uzun süre asılı kaldı ve asansörden yayıldı.

Virüs taşıyıcısı Çinlinin hastalığı önce komşusuna bulaştırdığı iddia edildi. 

Taşıyıcının yüz yüze hiç görüşmediği komşusuna virüsü, apartmandaki aynı asansörü kullanarak bulaştırdığı ifade edildi. 

Araştırmaya göre virüs havada uzun süre asılı kaldı ve asansörden yayıldı.

8-14 DAKİKA ASILI KALABİLİYOR

Çinli doktorlar hastalığın ABD'den geldiğini ise, virüsün türünden anladı. 

Prof, Dr. Mustafa Çetiner'e göre hastalık havada 8 ile 14 dakika asılı kalabiliyor. Düz yüzeylere ve ortak kullanım alanlarına çok dikkat etmek gerekiyor. 

Dr. Çetiner asansör gibi sar alanlarda virüsün bulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hiç temas etmeden 71 kişiye virüs bulaştırdı Sonraki Haber >>

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Hizmet'in kurban seferberliği devlet televizyonunda

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:00:43