Hiç temas etmeden 71 kişiye virüs bulaştırdı

Amerika Coronavirus Hastalık Kontrol Merkezi'nin bir araştırmasına göre, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) seyahatinden dönen bir Çinli hiç teması olmadan 71 kişiye Coronavirus bulaştırdı. Araştırmaya göre virüs havada uzun süre asılı kaldı ve asansörden yayıldı.





Virüs taşıyıcısı Çinlinin hastalığı önce komşusuna bulaştırdığı iddia edildi.





Taşıyıcının yüz yüze hiç görüşmediği komşusuna virüsü, apartmandaki aynı asansörü kullanarak bulaştırdığı ifade edildi.





Araştırmaya göre virüs havada uzun süre asılı kaldı ve asansörden yayıldı.





8-14 DAKİKA ASILI KALABİLİYOR





Çinli doktorlar hastalığın ABD'den geldiğini ise, virüsün türünden anladı.





Prof, Dr. Mustafa Çetiner'e göre hastalık havada 8 ile 14 dakika asılı kalabiliyor. Düz yüzeylere ve ortak kullanım alanlarına çok dikkat etmek gerekiyor.





Dr. Çetiner asansör gibi sar alanlarda virüsün bulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu söylüyor.