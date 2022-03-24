Seçim kanunu değişikliği sırasında Meclis'te yapılan konuşmalarda İstanbul seçimlerinin iptal olma sürecinde kullandığı "Hiçbir şey olmadıysa bile bir şey oldu." ifadesiyle hatırlanan AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ile TİP Genel Başkanı Erkan Baş arasında seçim diyaloğu yaşandığı belirtildi.







Teklif üzerine yaptığı konuşmaya "Hiçbir şey olmadıysa bile bir şey oldu, bana da sıra geldi" sözleriyle başlayan Yavuz, "Hiçbir şey olmasa bile yine bir şey olacak ve AK Parti yine birinci olacak, CHP yine yerinde sayacak” dedi.

"DAHA ÇOK SÖYLETECEĞİM ONU SİZE, MERAK ETMEYİN"





Seçim kanunu değişikliğini Meclis Anayasa Komisyonu’nda görüşmeleri sırasında yenilenen 23 Haziran İstanbul seçimlerinde "Hiçbir şey olmasa bile bir şey oldu" sözleriyle dikkat çeken AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz’un sözleri gündeme getirildi.TİP Genel Başkanı Erkan Baş, "Ali İhsan Bey'i görünce hatırlamadan olmuyor, hiçbir şey yoksa da bir şey var. Şimdi, bu kanun benim önüme gelince 'hiçbir şey yoksa da kesin bir şey var' diyorum. Niye var biliyor musunuz Ali İhsan Bey? Daha bir önceki seçime o kanunla girdik, aynı kanunla iki seçime giremiyoruz ya. Aynı kanunla iki seçime giremediğimiz bir ülke. Her seçimden önce… Bakın, ben açık söyleyeyim, çok uzun yıllardır, önce “oy hırsızlığı” diye bir şey çıktı, bunu önlemeye çalıştık. Dünyada örnekleri var mı bilmiyorum, bilen arkadaşlar söylesin. İşte “Trafoya kedi girdi.” “Yok mühür vurmayı unuttuk biz.” İşte, sizin de ifade ettiğiniz gibi yani 'Hiçbir şey olmadıysa bir şey oldu' gibi..." dedi.Yavuz, Baş'a “Daha çok söyleteceğim onu size, merak etmeyin” diye yanıt verdi.