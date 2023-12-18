Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan, adını 'Bharat' olarak değiştirebilir mi? /18 Aralık 2023 08:49

Hindistan, adını 'Bharat' olarak değiştirebilir mi?

G20 zirvesinde Başbakan Narendra Modi'nin önündeki ülke kartında Hindistan'ın ismi "Bharat" olarak yazıldı.

SHABER3.COM

Hint Başbakan Modi uzun süredir ülkesinin İngilizce "India" olarak kullanılan adının sömürgecilikle bağlantılı olduğunu savunuyor

Hindistan'da Başbakan Narendra Modi'nin liderliğindeki hükümet, bir süredir ülkenin resmi adını "Bharat" olarak değiştirmek istediğinin sinyallerini veriyor.

Modi, eylül ayında Hindistan'da düzenlenen G20 toplantısına "Bharat Devlet Başkanı" olarak katıldı ve resmi yemeğe de bu unvanla davet edildi.

Modi uzun süredir İngilzce "India" olan adının sömürgecilikle bağlantılı olduğunu savunuyor ve ülke isminde de bir zamanlar Kalküta olan Kolkata ve Bombay olan Mumbai gibi şehirlerin sömürge isimlerini değiştirdiği mantıksal süreci takip edecek bir değişikliğe gidilmesini hedefliyor.

Bu konuda henüz herhangi bir karar almayan ve açıklamada bulunmayan hükümet, gündemde yer almamasına rağmen konuyu federal parlamentonun bir sonraki dönemine taşıyacağına dair sürpriz girişimi spekülasyonlara yol açtı.

Muhalifler bu tür bir girişimin siyasi motivasyonuna dikkat çekiyor. Modi'nin Hindu çoğunluğa hitap etmeyi amaçlayan siyasi bir oyunu olduğunu savunan muhalifler, Modi'nin yönetimi altında Hindu milliyetçilerin azınlıklara, özellikle de Müslümanlara yönelik saldırılarının arttığına işaret ediyor.

Bharat ne demek?

Bharat sözcüğü Sanskritçe Bharat ismi, Kral Bharata'nın soyundan gelenlerin yaşadığına inanılan ülkeyi tanımlayan bir sözcük. Birçok tarihçi, bu sözcüğün erken dönem Hindu yazıtlarına dayandığına inanıyor. Türkçe'deki "baharat" sözcüğünün de bu kelimeden kaynaklandığı sanılıyor.

Ülkenin etimolojik kökeni İndus nehri'ne dayanan iki adı daha bulunuyor. Bunlardan ilki "Sindhu" Sanskritçe'de İndus Nehri'nden adını alıyor. Bir diğeri de yaygın kullanıma sahip olan ve kökeni Farsça "İngus ülkesi" anlamına gelen Hindustan.

Her üç isim de İngiliz yönetiminden çok önce kullanılıyordu. Hindistan'ın adının değiştirilmesi için geçmişte çeşitli davalar açılmış, ancak yargıçlar şimdiye kadar bu konudan uzak durmayı tercih etmişti.
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