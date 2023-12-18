Altı yıldır kayıp olan Alex evine döndü

"Henüz ifadesini almadık"

Şimdi 17 yaşında olan Alex'in ifadesini henüz almadıklarını belirten yetkili, "Ne olursa olsun, bunun bunaltıcı bir süreç olabileceğini anlıyoruz. Şu anda kaybolduğu zamandan altı yaş daha büyük olabilir ama o hala genç bir insan." diye konuştu.

"Bir geleceğe ihtiyacım var"





Altı yıl önce 11 yaşındayken İspanya'da annesi ve büyükbabası ile tatildeyken kaybolan ve geçtiğimiz günlerde Fransa'nın güneyinde bulunan Alex Batty İngiltere'ye döndü.Greater Manchester Polisi'nden Emniyet Müdür Yardımcısı Matt Boyle düzenlenen basın toplantısında, gencin Toulouse havaalanında üvey büyükbabasıyla buluştuğunu ve Toulouse'dan kalkan bir uçakla İngiltere'ye geldiğini bildirdi.Alex'in Toulouse'da sevdikleriyle buluşma anının çok önemli olduğunu vurgulayan Boyle, "Alex ve ailesini, diğer yerel kurumlarla ortaklaşa olarak güvende olmalarını, refahlarının gözetilmesini ve toplumla yeniden bütünleşmesinin mümkün olduğunca kolay olmasını sağlamak için desteklemeye devam ediyoruz." dedi.Alex'in kendini rahat hissedeceği bir hızda polis memurlarının kendisiyle konuşacağını belirten Boyle, kayboluşunu çevreleyen koşulları henüz tam olarak belirleyemediklerine dikkat çekerek cezai bir soruşturma başlatılması konusunun henüz netlik kazanmadığını sözlerine ekledi.Alex, Fransız yetkililere annesi ve büyükbabasıyla birlikte İspanya, Fas ve Fransa'da "ruhani bir topluluğun" parçası olarak göçebe bir yaşam sürdüğünü söylemişti.Annesinin ailesini Finlandiya'ya taşımak istediğini söylemesi üzerine Alex'in ayrılmaya karar verdiğini ifade eden Fransız savcı, Alex'in anlattıkları doğrultusunda ailenin sürekli taşındığını, kendi yiyeceklerini yetiştirdiklerini, meditasyon yaptıklarını ve reenkarnasyon ve diğer ezoterik konular üzerinde düşündüklerini açıkladı.Alex'i yağmurda ve karanlıkta bir el feneri, sırt çantası ve kaykayıyla tek başına yürürken fark eden teslimat şoförü Fabien Accidini de verdiği ifadede Alex'in ona hayatını ve dört gün boyunca Pireneleri nasıl yürüyerek aştığını anlattığını belirtti.