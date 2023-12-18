Gazze'de 'sivil ölümlerden rahatsız' Batılı üç ülkeden ateşkes mesajı

İngiltere, Almanya ve Fransa'nın tutumu değişti mi?





Gazze'de ölü sayısının 19 bine ulaştığı bildirilirken İsrail üzerindeki ateşkes baskısı giderek artıyor.İsrail'in müttefiki bazı Avrupalı ülkeler, Hamas'a karşı savaşta ateşkes için baskı yaparken; çatışmaların Gazze'nin sivil nüfusu üzerindeki yıkıcı etkisinden duyulan uluslararası rahatsızlığı dile getirdi.İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, İngiliz haftalık Sunday Times gazetesi ve Alman Welt am Sonntag'da yayımlanan ortak makalelerinde sürüdürülebilir ateşkes çağrısında bulundu.İki bakan, "İngiltere ve Almanya neden sürdürülebilir bir ateşkesi destekliyor?" başlıklı makalede "Çok fazla sivil öldürüldü. İsrail hükümeti teröristlerle siviller arasında yeterince ayrım yapmak için daha fazlasını yapmalı ve Hamas liderleri ile ajanlarını hedef alan bir saldırı yürütmelidir." dedi."Ancak açık olalım. Şu anda genel ve acil bir ateşkes çağrısında bulunmanın ve bunun bir şekilde kalıcı olmasını ummanın ileriye dönük bir yol olduğuna inanmıyoruz. Bu, İsrail'in neden kendini savunmak zorunda kaldığını görmezden gelir." diyen bakanlar uzun vadeli bir barış anlaşmasının niteliği üzerinde de dikkatle düşünmesi gerektiğini belirterek "Hamas'ı Gazze'de iktidarda bırakmak iki devletli çözüme giden yolda kalıcı bir barikat olacaktır." diye yazdı.Öte yandan, pazar günü Tel Aviv'de İsrailli mevkidaşı ile bir basın toplantısı düzenleyen Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da ateşkes için bastırdı."Rehinelerin serbest bırakılması, Gazze'nin acı çeken sivil nüfusuna erişim ve daha fazla insani yardım ulaştırılması ve aslında insani bir ateşkes ve siyasi bir çözümün başlangıcı için ateşkes yönünde ilerleme kaydedilmesine olanak sağlayacak acil bir ateşkes gereklidir." dedi.İngiltere daha önce çatışmalara "insani ara verilmesi" çağrısında bulunmuş ancak derhal ateşkes çağrısı yapmaktan kaçınmıştı. Geçen hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ezici bir çoğunlukla ateşkes yönünde oy kullanıldığında da çekimser kalmıştı.Fransa ve Almanya BM'deki ateşkes çağrısını destekledi, ancak Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "İsrail'in kendini savunma hakkını sorgulamak değil, mümkün kılmak gerekir" diyerek ateşkes için bastırmanın zamanı olmadığını vurguladı.İsrail'e tam dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise kasım ayı başında İsrail'in masum insanları öldürerek terörle mücadele edemeyeceğini söyledi.