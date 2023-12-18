Vatikan'da yolsuzluk: O Kardinal hapse girer mi?

Temyiz başvurusu ve uzun süren prosedürler

Hukuk ve güvenlik uzmanları, 2,5 yıl süren büyük yolsuzluk davasının sonunda hapis cezasına çarptırılan altı kişinin yakın zamanda parmaklıklar arkasına gönderilmeyeceği, hatta bazılarının hiç bir zaman hapse girmeyeceği görüşünde.

Kardinal Becciu'yu ne bekliyor?

Becciu hüküm giyenlerin arasındaki tek Vatikan vatandaşı. 2020'de Papa Francis tarafından adam kayırma suçlamasıyla aniden görevinden kovulan Becciu, papanın izniyle küçük şehir devletinin içindeki bir dairede yaşamaya devam ediyor. Becciu, hakkındaki bu suçlamaları reddetmişti.

Vatikan'da hapishane var mı?





Hukuk ve güvenlik uzmanları, Vatikan'ın büyük yolsuzluk davasında hapis cezasına çarptırılanların parmaklıklar arkasına gönderilemeyeceği görüşündeVatikan mahkemesi, şehir devletinin 'kirli çamaşırlarını' ortaya döken ve adalet sistemini test eden karmaşık bir yolsuzluk davasında Kardinal Angelo Becciu'yu zimmetine para geçirmekten suçlu buldu ve 5,5 yıl hapis cezasına çarptırdı.Dava, Vatikan Devlet Sekreterliği'nin İngiltere'deki Harrods mağazasına ait eski bir depoyu lüks dairelere dönüştürmek için yaptığı 350 milyon avroluk yatırıma odaklandı. Becciu, Londra'daki anlaşmayla ilgili olarak zimmete para geçirmekle ilgili suçlamalarla itham edildi ve yedi yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.Becciu davada alınan kararda mahkeme kilise hukukunun kilise varlıklarının böyle spekülatif bir yatırımda kullanılmasını yasakladığına karar verdi ve Becciu'yu zimmetine para geçirme suçundan mahkum etti.Vatikan ceza mahkemesi tarafından yargılanan ilk kardinal olan Kardinal Becciu'nun diğer bazı suçlamalardan aklandığı davada, dokuz sanık kendilerine yöneltilen 50'ye yakın suçlamadan bazılarında suçlu bulundu, bazılarında ise beraat etti.Kardinal Becciu ve Londra merkezli İtalyan finansçı Raffaele Mincione'nin de bulunduğu çok sayıda kişi şimdiden temyiz başvurusunda bulunduklarını açıkladı. Diğerlerinin de onlara katılması bekleniyor. Tüm sanıklar suç işlediklerini reddediyor.Yeni bir yargılama muhtemelen önümüzdeki yılın sonundan önce başlamayacak ve sonuçlanması en az bir yıl daha sürecek. Hukuk uzmanları, mahkemenin kararlarının gerekçelerini açıklayan uzun raporunu nisan ayından önce yayınlamasının beklenmediğini belirtti.Normalde hapsetme prosedürleri İtalya'nınkine çok benzeyen Vatikan'daki davalarda temyiz bekleyenlerin, şiddet içeren suçlar işlemedikleri ya da kaçma riski taşımadıkları sürece serbest kalmalarına izin veriliyor.Ancak Papa Francis, ölümünden ya da istifasından sonra bir sonraki papayı seçecek olan özel mecliste Becciu'nun yer alma hakkını elinden aldı.Bir uzmana göre, Papa Francis, Becciu'yu mali suçlardan dolayı affedebilir ve Vatikan'ı terk edip memleketi Sardinya'ya dönmesini emretmek gibi başka sembolik cezalar verebilir.2012 yılında önceki Papa Benedict'in uşağı Paolo Gabriele, hassas belgeleri sızdırmaktan suçlu bulunmuş ve 18 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.Gabriele, yaklaşık dört odalı Vatikan polisinin kışlasında hücre olarak kullanılan ve parmaklıklı pencere ve güçlendirilmiş çelik kapısı bulunan bir odada yaklaşık üç ay geçirdikten sonra Papa Benedict tarafından affedildi.Gabriele ve diğer birkaç vaka dışında, Vatikan topraklarında yankesicilik veya vandalizm gibi küçük suçlardan yakalananların tutulması için genellikle çok kısa bir süre Vatikan Müzeleri kullanılıyor. Şüpheliler daha sonra İtalyan polisine teslim ediliyor, yabancılar ise genellikle sınır dışı ediliyor.Vatikan'ın mahkumlarla ilgili bazı politikaları, İtalya ile Vatikan arasında 1929 yılında imzalanan ve Vatikan'ı egemen bir şehir devleti olarak tanıyan Lateran Antlaşmaları ile düzenleniyor.Bu anlaşmanın bir parçası olarak, Vatikan'da hüküm giyenler cezalarını çekmek üzere İtalyan hapishanelerine gönderilebiliyor, ancak genellikle bunun tersi yaşanmıyor.