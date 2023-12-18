Fransa, İsrail'i kınadı

"Açıklama bekliyoruz"

Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da pazar günü Tel Aviv'de İsrailli mevkidaşı Eli Cohen ile görüştükten kısa bir süre sonra yaptığı açıklamada "(İsrail'den) açıklama bekliyoruz" dedi.

"İsrailli yetkililerden bu bombalama olayının koşullarını mümkün olan en kısa sürede aydınlatmalarını talep ediyoruz." diyen bakanlık İsrail'in 'sivil bir binaya' yönelik saldırısını kınadı.Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ölen kişinin diğer iki iş arkadaşı ve bazı aile üyeleriyle birlikte Fransız konsolosluğundan bir meslektaşının evine sığındığı belirtildi."Ev, Çarşamba akşamı İsrail'in hava saldırısıyla vuruldu ve çalışanımız ağır yaralandı, yaklaşık 10 kişi de hayatını kaybetti" denilen açıklamada, çalışanın daha sonra yaralarından dolayı hayatını kaybettiği bildirildi.Fransa Dışişleri Bakanlığı ölen kişinin ismi, uyruğu ve yaşı gibi ayrıntılı kişisel bilgileri paylaşmadı.Colonna, Hamas ve İsrail arasında insani bir ateşkes sağlanması için "derhal ateşkes" çağrısında bulundu.İsrail, uluslararası hukuka göre sivilleri ve sivil altyapıyı korumaya çalıştığını belirtiyor, ancak yeterince çaba sarfetmediği konusunda en yakın müttefiki Amerika Birleşik Devletleri dahil birçok ülke tarafından eleştiriliyor.