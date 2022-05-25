Samanyolu Haber /Gündem / Hindistan yönetiminden yeni şeker kararı /25 Mayıs 2022 23:37

Hindistan yönetiminden yeni şeker kararı

Dünyada yaşanan gıda enflasyonu sürerken temel gıda ürünleri tedarikçisi konumundaki ülkelerin başında gelen Hindistan'ın şeker ihracatına kısıtlama getirme kararı alması yeni bir fiyat dalgalanması ihtimalini de akla getirdi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Hindistan, iç piyasa taleplerinin karşılanabilmesi ve şeker fiyatlarında istikrarının korunması için şeker ihracatını 1 Haziran'dan itibaren geçerli olacak şekilde 10 milyon tonla sınırladı.

Hindistan makamları, halihazırda haziran-ekim döneminde 9 milyon tonluk şeker ihracat anlaşması bulunduğu ve bunun yaklaşık 7.8 milyon tonunun teslim edildiğini açıkladı.

Ülke geçen haftalarda buğday ihracatına da kısıtlama getirirken şeker ihracatının da 10 milyon tonla sınırlanması kararının dünya genelindeki tarım ürünleri üretimi ve arzının düşmesi nedeniyle ülke içi talep ve fiyat dengesinin korunması amacıyla alındığı kaydediliyor.

Yetkililer, ülkede bu yıl 30 milyon ton şeker üretimi yapılmasının beklendiği ve ülke içi talebin ise yaklaşık 28 milyon tonu bulabileceğini belirtti.

İhracatta kısıtlamanın ardından şeker üreticilerinin gelecek aydan itibaren ihracat için izin başvurusu yapması gerekiyor.

Ülke içi talebin, eylül-kasım dönemi düzenlenecek festivaller nedeniyle artması ön görülüyor.

Hindistan'da şeker fiyatlarında son dönemlerde kayda değer bir artış görülmezken nisanda enflasyonun yüzde 7,8 artmasıyla hükümet benzin, mazot ve kömür gibi bazı kalemlerde vergi indirimine gitti.???????

Hindistan, Brezilya'nın ardından en fazla şeker üreten ve ihraç eden ülke olarak öne çıkıyor.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hindistan yönetiminden yeni şeker kararı Sonraki Haber >>

Saadet'ten dikkat çeken video: 'Yerli ve milli tekerleme'

Saadet'ten dikkat çeken video: 'Yerli ve milli tekerleme'

Bir TIR dolusu mülteci Gebze’de böyle sokağa bırakıldı

Bir TIR dolusu mülteci Gebze’de böyle sokağa bırakıldı

Selim Temurci, Sedat Peker'in 'kayıp silahlar' iddiasını doğruladı

Selim Temurci, Sedat Peker'in 'kayıp silahlar' iddiasını doğruladı

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Polisin zor anları

Polisin zor anları

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Furkan gönüllüsü kadınları bu sefer 'başörtüsüz polislere' dövdürdüler

Furkan gönüllüsü kadınları bu sefer 'başörtüsüz polislere' dövdürdüler

Atatürk Havalimanı kime peşkeş çekildi?

Atatürk Havalimanı kime peşkeş çekildi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:30:28