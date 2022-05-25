Samanyolu Haber /Dünya / 3G kuralı Almanya'da askıya alınıyor /25 Mayıs 2022 23:30

3G kuralı Almanya'da askıya alınıyor

Koronavirüs salgınına karşı birçok ülkede olduğu Almanya'da da alınan tedbirler içinde yer alan aşı yaptırma, hastalığı atlatma veya negatif test sonucu kurallarının askıya alınacağı duyuruldu. Söz konusu bu yasaklar kısada 3 G olarak biliniyordu.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach, Almanya'ya giriş yapan yolcular için geçerli olan 3G kuralını (aşı yaptırma, hastalığı atlatma veya negatif test sonucu) 1 Haziran'dan itibaren yaz dönemi için kaldıracaklarını söyledi. Seyahat kuralındaki değişiklik için kabinenin onayı gerekiyor.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, medyaya yaptığı açıklamada koronavirüs salgınıyla mücadele doğrultusunda alınan seyahat kurallarının hafifletileceğini duyurdu. Lauterbach Almanya'ya giriş yapan yolcular için geçerli olan 3G kuralını (aşı yaptırma, hastalığı atlatma veya negatif test sonucu) 1 Haziran'dan itibaren yaz dönemi için kaldıracaklarını açıkladı.

Bu doğrultuda 1 Haziran'dan itibaren Almanya'ya dönen vatandaşlar ve ülkeye gelen yolcular artık aşılandıklarına, Kovid-19 geçirdiklerine veya test sonuçlarının negatif olduğuna dair belge sunmak zorunda olmayacak.

Karar, ağustos ayı sonuna kadar geçerli olacak.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 3G kuralı Almanya'da askıya alınıyor Sonraki Haber >>

Saadet'ten dikkat çeken video: 'Yerli ve milli tekerleme'

Saadet'ten dikkat çeken video: 'Yerli ve milli tekerleme'

Bir TIR dolusu mülteci Gebze’de böyle sokağa bırakıldı

Bir TIR dolusu mülteci Gebze’de böyle sokağa bırakıldı

Selim Temurci, Sedat Peker'in 'kayıp silahlar' iddiasını doğruladı

Selim Temurci, Sedat Peker'in 'kayıp silahlar' iddiasını doğruladı

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

AKP'li Kadın: Ateist Lider İstiyorum

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Özer Sancar'dan dinleyenleri şoke eden gerçekler!...

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Yazıcıoğlu’nun şüpheli ölümü sonrası dağda çekilen video 13 yıl sonra ortaya çıktı

Polisin zor anları

Polisin zor anları

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Rusya'nın 'ölümcül silahı' vuruldu! O anlar saniye saniye kamerada

Furkan gönüllüsü kadınları bu sefer 'başörtüsüz polislere' dövdürdüler

Furkan gönüllüsü kadınları bu sefer 'başörtüsüz polislere' dövdürdüler

Atatürk Havalimanı kime peşkeş çekildi?

Atatürk Havalimanı kime peşkeş çekildi?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:36:11