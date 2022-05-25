3G kuralı Almanya'da askıya alınıyor

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach, Almanya'ya giriş yapan yolcular için geçerli olan 3G kuralını (aşı yaptırma, hastalığı atlatma veya negatif test sonucu) 1 Haziran'dan itibaren yaz dönemi için kaldıracaklarını söyledi. Seyahat kuralındaki değişiklik için kabinenin onayı gerekiyor. Almanya Sağlık Bakanı Lauterbach, Almanya'ya giriş yapan yolcular için geçerli olan 3G kuralını (aşı yaptırma, hastalığı atlatma veya negatif test sonucu) 1 Haziran'dan itibaren yaz dönemi için kaldıracaklarını söyledi. Seyahat kuralındaki değişiklik için kabinenin onayı gerekiyor.





Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, medyaya yaptığı açıklamada koronavirüs salgınıyla mücadele doğrultusunda alınan seyahat kurallarının hafifletileceğini duyurdu. Lauterbach Almanya'ya giriş yapan yolcular için geçerli olan 3G kuralını (aşı yaptırma, hastalığı atlatma veya negatif test sonucu) 1 Haziran'dan itibaren yaz dönemi için kaldıracaklarını açıkladı.





Bu doğrultuda 1 Haziran'dan itibaren Almanya'ya dönen vatandaşlar ve ülkeye gelen yolcular artık aşılandıklarına, Kovid-19 geçirdiklerine veya test sonuçlarının negatif olduğuna dair belge sunmak zorunda olmayacak.





Karar, ağustos ayı sonuna kadar geçerli olacak.



