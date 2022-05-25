NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den yeni İsveç ve Finlandiya açıklaması

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuruları konusunda 30 müttefik ülkenin tamamının uzlaşması için çalıştıklarını, Türkiye'nin endişelerinin ele alındığını söyledi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik başvuruları konusunda 30 müttefik ülkenin tamamının uzlaşması için çalıştıklarını, Türkiye'nin endişelerinin ele alındığını söyledi.





Stoltenberg ile Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Sefik Dzaferovic, NATO karargahındaki görüşmelerinden sonra ortak basın toplantısı düzenledi.





İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvuruları hakkında ilerleme olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Stoltenberg, hem Finlandiya ve İsveç hem de Türkiye ile sürekli diyalog halinde olduklarını söyledi.





Stoltenberg, bugün İsveç ve Finlandiya heyetlerinin Türkiye'de görüşmeler yaptığını hatırlatarak temasların Cumhurbaşkanı, Başbakan seviyesinden büyükelçiler seviyesine kadar her şekilde sürdüğünü aktardı. Stoltenberg, "Ben bir çözüm bulunacağına inanıyorum. NATO'nun açık kapı politikasının büyük bir başarı olduğu konusunda tüm müttefikler hemfikir. NATO müttefikleri arasında farklılıklar olabilir. Türkiye gibi müttefikler endişelerini dile getirdiğinde oturup bunları ele alıyoruz.



30 müttefik ülkenin uzlaşması lazım. Bunun için çalışıyoruz" dedi.