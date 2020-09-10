Samanyolu Haber /Dünya / Hitler zulmünden kaçtı, Mandela'yı idamdan kurtardı /10 Eylül 2020 13:57

Hitler zulmünden kaçtı, Mandela'yı idamdan kurtardı

Hitler zulmünden kaçarak Güney Afrika'ya sığınan George Bizos, 1963-1964 yıllarının meşhur Rivonia Davası’nda idamla yargılanan Nelson Mandela ile Walter Sisulu'nun avukatlığını üstlenmişti. 92 yaşındaki Bizos dün hayatını kaybetti.

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TÜRKMEN TERZİ | Johannesburg- 13 yaşındayken ülkesi Yunanistan'daki Nazi işgalinden kaçarak Güney Afrika'ya yerleşen ve siyahların önden gelen insan hakları avukatlarından biri haline gelen George Bizos, 92 yaşında Johannesburg’taki evinde hayatını kaybetti. 

Bizos, 1963-1964 yıllarının meşhur Rivonia Davası’nda idamla yargılanan şu anda iktidarda bulunan Afrika Ulusal Kongresi’nin (ANC) o dönemdeki liderleri Nelson Mandela ile Walter Sisulu'nun avukatlığını üstlenmişti.

ANAYASANIN MİMARLARINDAN BİRİYDİ

9 Eylül Çarşamba günü öğleden sonra ölen Bizos için Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa şunları söyledi: “George Bizos’un ailesine başsağlığı diliyoruz. Bizos, siyasetimizde ve özgürlük mücadelemizde tanınmış bir figürdü. Keskin bir hukuk aklına sahipti ve anayasamızın mimarlarından biriydi. Kendisini çok özleyeceğiz.” dedi.

Bizos, 60 yıldan fazla arkadaşlık yaptığı Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela ile olan yakınlığını, “Hayatımda eşim ve 99 yaşında vefat eden annemden sonra en fazla vakit geçirdiğim insan.” sözleri ile dile getirmişti. 

Mandela’nın eski eşi Winnie Madikizela Mandela’yı da 1958-1992 yılları arasında 20’den fazla duruşmada savunmuştu.

George Bizos, Bram Fischer, Steve Biko, Ahmed Timol, Neil Agget ve beyaz apartayt rejiminin katlettiği Komunist Parti lideri Chris Hani’nin de avukatlığını üstlenmişti.

EN ÖNEMLİ LİBERAL İSİMLER ARASINDA GÖSTERİLİYORDU

Güney Afrika’da geçmişteki ırkçı beyaz rejimin adaletsizliklerinin görüşüldüğü Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu’nda da apartayt döneminde hayatını kaybeden ve işkence gören siyahları savunan Bizos, 1991’den beri Johannesburg’ta ünlü insan hakları avukatlarının hukuk bürosu olan Yasal Kaynaklar Bürosu'nun kıdemli bir üyesi olarak görev yapıyordu. 

Botswana ve Zimbabwe’de de insan hakları konularında avukatlık yapan Bizos, Zimbabwe’nin 2018 yılında vefat eden eski Başbakanı Morgan Tsvangirai’yi de savunmuştu. 

Bizos, dünyanın en önemli liberalleri arasında  gösteriliyordu.

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