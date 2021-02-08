Samanyolu Haber /Teknoloji / Hızla yayılan Clubhouse için Çin engeli mi? /08 Şubat 2021 21:20

Hızla yayılan Clubhouse için Çin engeli mi?

Son dönemde hızla yayılan yeni sosyla medya uygulaması Clubhouse'un Çin'deki kullanıcılarının uygulamaya erişim sorunu yaşadıklarını belirttiği ifade edildi. Bu gelişme üzerine ise gözlerin "Çin Güvenlik Seddi" sistemine çevrilmesi gündemde.

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Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre Çin'de, sesli sohbet imkanı sunan sosyal medya platformu Clubhouse uygulamasını kullananlar, bugün uygulamaya erişim sıkıntıları yaşadıklarını belirtti. Platformun, "Çin Güvenlik Seddi" (Great Firewall) tarafından engellenmiş olduğu tahmin ediliyor.

"Çin Güvenlik Seddi" (Great Firewall) hükümetin yürürlüğe soktuğu dünyanın en büyük internet izleme ve sansür sistemi. Bu sistem kapsamında yabancı bilgi kaynaklarına erişimin sınırlanması ya da tamamen engellenmesi söz konusu olabiliyor. Örneğin, Çin Hükümeti, vatandaşların Twitter ve Facebook gibi uluslararası internet platformlarına erişimini engelliyor. Ancak Clubhouse, bu sansürlerden nasibini henüz almadığı dönemde, Çin'deki internet kullanıcıları kısa da olsa platformu özgürce kullanabildi.

Bugün, pek çok kişi uygulamaya erişmek istediğinde karşılarına çıkan "Bağlantı gerçekleştirilemiyor" ekran görüntüsünü paylaştı. Çin'deki diğer sosyal paylaşım mecralarından Weibo kullanıcılarından biri "Clubhouse engellendi" paylaşımında bulundu. Çin Hükümeti'nin diğer uluslararası mecralara uyguladığı sansürü Clubhouse'a da uygulamaya başladığı belirtiliyor.

Uygurların durumu ve Hong Kong konuşuldu

Davetiye ile girilebilen ve sesli sohbet imkanı sunan sosyal medya platformu Clubhouse'ta konuşmalar özel odalarda gerçekleştiriliyor. Çinli internet kullanıcıları bu odaları ülkede konuşulması hassas konuları özgürce konuşmak için kullanıyorlardı. Bu konuların başında Hong Kong'daki demokrasi hareketleri, Çin'de Uygurlara yapılan kötü muameleler ve Tayvan'ın bağımsızlığı geliyor. Sohbet odalarında Uygurlar ve Çinliler arasında "duygusal" konuşmaların yapıldığı ifade ediliyor.

Çin odaklı bir podcast'in moderatörlüğünü yapan Kaiser Kuo, bazı konuşmacıların odalarda Uygurlara yapılanları tartıştıklarına şahit olduğunu ve bu odada Çinlilerle Uygurların konuştuğunu söyledi.

Çinli bir genç kadın, Clubhouse hakkındaki görüşlerini "Hayatımda ilk defa gerçek internet kullanıyorum" diyerek ifade etti. Bunun yanı sıra odadaki konuşmaları dinleyen bazıları, içeriklerin samimiyetinden çok etkilendiklerini ifade etti.

Platformun akıbeti hakkında, "Özgürlük kısa sürdü" ve "Bu çok hızlı oldu"  yorumları yapılıyor.


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