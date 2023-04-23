Hizmet Gönüllüleri ile bayramlaşan Norveç Başbakanı: Yaptıklarınız Ülkemiz için ilham verici

Norveç Hizmet Hareketi (DNHB) çatısı altında farklı alanlarda hizmet sunan sivil toplum kuruluşlarından Kültür ve Çeşitlilik Derneğinin (Forening Kultur og Mangfold) davetlisi olan Norveç Başbakanı Jonas Gahr Støre çocuklardan oluşan karşılama komitesi ile tek tek selamlaştı. Takdim edilen çiçeği aldıktan sonra kaligrafi, çocuk atölyesi, ebru sanatı stantlarını gezen Støre, bir de ebru denemesi yaptı. Başbakanın ebru denemesi çerçeve ile kendisine hediye edildi.







Programın açılışının ardından kürsüye gelen Başbakan Jonas Gahr Støre, ‘Selamun Aleyküm’ diyerek başladığı konuşmasında, “Bu nazik davetiniz beni onurlandırdı ve sevindirdi, çok teşekkür ederim” diye konuştu.





Ramazan ayında yapılan etkinliklerin Norveç adına ilham verici olduğunu dikkat çeken Başbakan, “Duyarlı davranma, ihtiyacı olana el uzatma ve insanları topluma dahil etme gibi önemli unsurlara kıymet verilmesini büyük bir takdir ve saygı ile karşılıyorum. Geçen sene açık bir alanda yaptığınız programda, savaş nedeni ile ülkelerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalıları bayram programınıza dahil etmek muazzam bir davranıştı. Farklı zorluklar yaşayanlara kapı açıp onlara, çeşitliliğe saygının bir gereği olarak sahip çıkmak çok ince bir tavırdı. Norveç’in, insanların ortak değerlerine karşı kapsayıcı tutumuna örnek bir hareketti. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Bu vesile ile bayramınızı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.





BU ÇOK ÖNEMLİ

Norveç Hizmet Hareketi ve RamadanGjest konularında yapılan sunumu ilgiyle dinleyen Norveç Başbakanı Støre, kendisine takdim edilen ikramlardan tadarken bir yandan da aynı masada bulunan Hizmet Gönüllüleriyle sohbet etti. Hizmet insanının bu denli entegre olması, dil öğrenme kabiliyetleri ve toplumla iç içe yaşama adına gönüllü faaliyetlerde bulunma iştiyakları karşısında oldukça etkilenen Jonas Støre, radikalizme karşı hazırlanan projeler hakkında da “Bu çok önemli. İş tam da bu” diyerek duygularını ifade etti.





Programdan ayrılırken memnuniyetini ifade eden Başbakan anadilinde, “Vi må møtes igjen” (muhakkak tekrar görüşmeliyiz) dedi.





BAŞBAKANLIK OFİSİ KISA FİLM HAZIRLADI

Norveç Başbakanlık Ofisi, Başbakan Jonas Gahr Støre’nin katıldığı bayramlaşma ile ilgili bir kısa film hazırlayarak resmi Facebook hesabından paylaştı.