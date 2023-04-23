AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Sakarya'da Akyazı Recep Tayyip Erdoğan Spor Kompleksi Açılış Töreni'nde konuştu. Erdoğan’ın hedefinde Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'alevi' çıkışı vardı.







Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Erdoğan; “Bunun üzerine daha tehlikeli ve yakıcı bir başka fitne ateşiyle ortaya çıkarak mezhebi kimliğine vurgu yaptı. Halbuki bu zata bugüne kadar kimse inancını, mezhebini, meşrebini sormadı. Bu zatı kimse bu kimlikleri üzerinden herhangi bir ithama da maruz bırakmadı. Tam tersine bu ülkede bürokrat oldu, müdür oldu, milletvekili oldu, parti genel başkanı oldu. Peki öyleyse niçin yaşın 74’e geldikten sonra birdenbire mezhebi kimliğinle kamuoyunun huzuruna çıkma ihtiyacı duydun? Biz bugüne kadar hep ne dedik? Bizim Sünnilik diye bir dinimi yok, Alevilik diye bir dinimiz, Şiilik diye bir dinimiz yok. Bizim dinimizin tek bir adı var. O da İslam’dır. Dini kimliğimizin tek bir adı var o da Müslümanlıktır. Bay Bay Kemal, sen buradan hareket et. Şiilik, Alevilik ne karıştırıyorsun bunları? Kim sana bugüne kadar böyle bir şeyi sordu ki? Ama dert başka. Şimdi oradan bir istismarda” dedi.