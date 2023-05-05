Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi'ye yönelik kumpas çöktü; Yalan haberlere mahkumiyet çıktı /05 Mayıs 2023 18:22

Hocaefendi'ye yönelik kumpas çöktü; Yalan haberlere mahkumiyet çıktı

2015 yılında dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran üzerinden muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi'yi hedef alan “Sümeyye Erdoğan’a suikast” iddiasına ilişkin dava 8 yıl sonra çöktü. Davada mahkumiyet kararı çıktı. O dönem yandaş medyada çıkan haberlerde sözde suikast talimatı verildiği ileri sürülmüş, muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi ve Hizmet Hareketi alenen suçlanmıştı.

SHABER3.COM

2015 yılında seçimlerden hemen önce dönemin CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran'ı hedef alan “Sümeyye Erdoğan'a Suikast” iddiasına ilişkin dava 8 yıl sonra çöktü.

Sözcü’den Cem Yıldırım’ın haberine göre; Umut Oran, yürüttüğü hukuki süreçteki davayı kazandı. Haberi yayınlayan Akşam ve Güneş gazetesi sorumlu müdürü Mustafa Dolu, Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi tarafından hakaret suçundan iki kez 1 yıl, 5 ay, 15 gün; iftira suçundan da iki kez, 1 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

KURULAN KUMPAS BİR KEZ DAHA TESCİL EDİLDİ
Umut Oran, karar sonrası yaptığı açıklamada “Medya, iktidarın elinde silah olarak kullanıldı ve itibar cellatlığına soyunuldu. ‘Sümeyye Erdoğan'a Suikast yalanı’ olarak bilinen kumpas da bu örneklerden biridir. Şimdi ilk mahkumiyet kararı verildi'' dedi.

Oran, şunları söyledi:
“Bu karar ile bana kurulan kumpas bir kez daha tescil edildi. Umarım Türkiye'de kumpaslar devri artık sona erer. 14 Mayıs'ın anlamı da çok büyük. Bu eşiği aşabilirsek Türkiye'nin son 20 yılında kanıksanan ‘iftira, yalan, tetikçilik, kumpas, linç, küfür alışkanlığı da ortadan kalkacak.

Kuyruklu yalanların açığa çıkarılması için 8 sene hukuk mücadelesi verilmek zorunda kalınmayacak. CHP'nin 15 Mayıs'tan itibaren kumpas devrini sonlandıracak bir düzen kurması gerektiğine inanıyorum. Bu kirli dönemin tüm kumpasçıları bulunmalı. Böylece başka masumların da yıllarını çalamazlar.”

O dönem yandaş medyada çıkan haberlerde sözde suikast talimatı verildiği ileri sürülmüş, muhterem Fethullah Gülen Hocaefendi ve Hizmet Hareketi alenen suçlanmıştı.  Haberlerde fuatavni_f hesabı ile CHP’li Umut Oran ve saslojal isimli kullanıcı arasında suikast yazışmaları olduğu ileri sürülmüş ve bazı yazışmalara yer verilmişti. Yandaş medyada boy boy yer verilen bu yazışmaların tamamen kurmaca olduğu da dava sürecinde ortaya çıkarılmıştı. 


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Hocaefendi'ye yönelik kumpas çöktü; Yalan haberlere... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:32:34