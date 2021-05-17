Samanyolu Haber /Medya / Hokkabaz'ın devamını çekecek /17 Mayıs 2021 12:35

Hokkabaz'ın devamını çekecek

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 2006 yapımı Hokkabaz filminin devamının geleceğini sinyallerini vererek, "2022'de bir 'İskender' hikayesi daha yapacağım" dedi.

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Oyuncu Cem Yılmaz sinema sektörüne kazandırdığı onlarca filmine bir yenisini daha ekleyeceğini açıkladı. Her şey Çok Güzel Olacak'tan, G.O.R.A'ya, Organize İşler'den, Av Mevsimi'ne sayısız filme imza atan Cem Yılmaz sosyal medya hesabı Twitter'dan yeni film müjdesi verdi.

Ünlü komedyen, 2006 yılında vizyona giren Hokkabaz filminin devamının geleceğini açıkladı. Yılmaz, filmin afişini paylaşarak, "15 yıl önce yaptığımız bu güzel film için çok güzel mesajlar aldım. Herkese teşekkür ederim, benim kendi hikayemdir. 2022'de bir İskender hikayesi daha yapacağım" dedi.

Yılmaz'ın 'İskender' karakterini canlandırdığı Hokkabaz filminin oyuncu kadrosunda Mazhar Alanson, Özlem Tekin, Tuna Orhan, Tuncer Salman, Gürgen Öz, Caner Alkaya ve Şennur Kaya gibi ünlü isimler yer alıyordu.


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