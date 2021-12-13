Hollanda’da 3 doz aşı zorunluluğu dönemi başlıyor

Avrupa genelinde artan koronavirüs vakalarının ardından Hollanda, önlemleri sıkılaştırmaya yöneldi. 1 şubat 2022’den itibaren Avrupa içinde seyahat etmek isteyen herkese 3 doz koronavirüs (covid-19) aşısı zorunlu hale getirildi.







Hollanda sağlık, refah ve spor Bakanı Hugo de Jonge, “2 doz aşının sadece 9 ay geçerli olacağını, bu sürenin ardından herkesin 3.doz Covid-19 aşısı olması gerektiğini” söyledi.





3 DOZ AŞI OLMAYANLARA SEYAHAT ENGELİ





Jonge, son aşıdan 9 ay sonra 3.doz aşıyı olmayı reddedenler, mevcut aşı kartlarını kullanamayacak ve Avrupa içinde seyehat etmeleri yasaklanacak” diye de ekledi. Bakan Jonge’nin açıklamalarına göre, bu yılın sonunda 60 yaş üstü tüm insanlar 3.kez Covid-19’a karşı aşılanacak. Yeni yılın ilk ayından itibaren ise 60 yaş ve altında olan herkese, son aşılarından sonraki yedi ay içinde 3.doz aşı randevusu mektubu gönderilecek.





3. doz aşı zorunluluğu şimdilik sadece seyahatleri kapsayacak. Cafe, restaurant ve halka açık diğer alanlara girmek isteyenler ise, QR kodu, negatif test sonucu veya hastalığı geçirdiğine dair bir belge göstermek zorunda olacak. Öte yandan Avrupa Birliği dışından Avrupa ülkelerine gelen kişiler aşılanmış olsalar bile, seyehat etmek istedikleri ülkeye indikten sonra havaalanında PCR testinden geçecek.

