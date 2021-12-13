Samanyolu Haber /Gündem / Dünyaca ünlü banka TL'den ümidini kesti: Analizi bıraktık /13 Aralık 2021 16:09

Dünyaca ünlü banka TL'den ümidini kesti: Analizi bıraktık

İsviçre’nin dünyaca ünlü bankası UBS, artık Türk lirasıyla ilgili rapor yayımlamayacaklarını ve yatırımcıların son yayımladıkları Türk lirası tavsiye raporlarını dikkate almamaları gerektiğini duyurdu.

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UBS Analisti Tilmann Kolb, artık Türk lirasıyla ilgili rapor yayımlamayacaklarını ve yatırımcıların son yayımladıkları Türk lirası tavsiye raporlarını da dikkate almamalarını bildirdikleri bir yazı yayımladı. Analisti Kolb, en son Kasım ayının sonlarında bir rapor yayımlamış, TL’deki değer kaybının, mevcut para politikasının enflasyonla mücadelede yetersiz olduğunu gösterdiğini ve bu nedenle daha fazla değer kaybının olası olduğunu belirtmişti.

Bloomberg HT’de yer alan habere höre; “Mevcut tahminlerimiz politika yapıcıların para birimindeki değer kaybına tepki vereceği varsayımına dayalı. Buna karşın mevcut politikaya bağlılığı devam ettirebilir. Bu da daha fazla değer kaybına neden olabilir” diyen Kolb, Dolar/TL’nin 2022 ilk çeyreğinde 10,2’ye, 2022 yıl sonunda ise 10,8’e ulaşacağını beklediklerini dile getirmişti.

FAİZ İNDİRİMİNİ BEKLİYORLARDI

UBS, 5 Ekim’de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) beklentisiyle ilgili yayımladığı raporda da, TCMB’nin 2021 sonuna kadar 50 baz puanlık bir faiz indirimine daha giderek faizleri yüzde 17,50’ye çekmesini beklediklerini ifade etmişti.

PARASAL GEVŞEME DÖNGÜSÜ EYLÜL’DE BAŞLAMIŞTI

TCMB, parasal gevşeme döngüsüne Eylül ayında 100 baz puanlık bir faiz indirimiyle başlamış ve politika faizini yüzde 19’dan 18’e düşürmüştü. TCMB, sonraki aylarda da faiz indirimlerine devam ederek politika faizini yüzde 15’e kadar indirmişti. Dolar/TL bu süre zarfında Kasım ayına kadar kademeli bir yükseliş kaydettikten sonra Kasım’da gerçekleşen 200 baz puanlık faiz indiriminin ardından ayı yüzde 40’a varan kayıpla kapatmıştı. Dolar kuru Eylül ayı başında 8,30 civarında bir seviyede bulunurken Kasım ayını 13 seviyesinin üzerinde kapatmıştı.
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