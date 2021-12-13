Samanyolu Haber /Gündem / Omicron kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti /13 Aralık 2021 16:16

Omicron kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Britanya'da koronavirüsün Omicron varyantına ilk can kaybının verildiğini duyurdu.

SHABER3.COM

İngiltere sağlık bakanı, koronavirüsün Omicron varyantının "olağanüstü hızda" yayıldığını ve Londra'da görülen vakaların %40'ının Omicron kaynaklı olduğunu söylerken, Başbakan Boris Johnson Omicron varyantı kaynaklı bir can kaybının gerçekleştiğini açıkladı.

Açıklama Sky Newste yer aldı.

Bakan, iki doz koronavirüs aşısı yaptıranların tam koruma altında olmadığını ve bu nedenle takviye dozu almaları gerektiğini belirtti.

İngiltere'de 27 Kasım'da tespit edilen Omicron kaynaklı ilk vakalardan bu yana katı kısıtlamalar uygulamaya başlayan Başbakan Boris Johnson dün yaptığı açıklamada "yeni vaka dalgası" ile karşı karşıya olduklarını ifade etmişti.

Sağlık Bakanı Sajid Javid, bugün Sky News'da "Omicron hakkında bildiğimiz şu ki... Olağanüstü bir hızda yayılıyor. Daha önce böyle bir şey görmedik. İki-üç günde bir vakalar iki katına çıkıyor" dedi.

Hükümete göre yayılmayı önleyici tedbirler alınmaması halinde ay sonuna kadar bir milyon insanın Omicron ile enfekte olabileceği tahmin ediliyor.

Bilim insanları Omicron varyantının iki doz aşıya karşı dayanıklı olabileceğini açıklamıştı. Cuma günü açıklanan veriler üç doz aşının ise %70 korucuyuluk sağladığını gösterdi.

Javid, "Bu da 'yeni vaka dalgası' ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bir kez daha virüs ile aşı arasında bir yarışın ortasındayız" dedi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Omicron kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Sonraki Haber >>

Bir darbe de Azeri kardeşierimizden: Burada pulumuz yaxşıdır

Bir darbe de Azeri kardeşierimizden: Burada pulumuz yaxşıdır

İmamoğlu: Bakan daha küvette gemi oynatmamış Kanal İstanbul'dan bahsediyor çıldıracağım

İmamoğlu: Bakan daha küvette gemi oynatmamış Kanal İstanbul'dan bahsediyor çıldıracağım

Öğrenciler Ankara'ya alınmadı

Öğrenciler Ankara'ya alınmadı

Yandaşlığı da abattılar

Yandaşlığı da abattılar

Kılıçdaroğlu'ndan insan hakları çıkışı

Kılıçdaroğlu'ndan insan hakları çıkışı

'İnsanlar konuşamıyor bile' dedi gözyaşlarına boğuldu

'İnsanlar konuşamıyor bile' dedi gözyaşlarına boğuldu

AKP'de bir pudra şekeri skandalı daha

AKP'de bir pudra şekeri skandalı daha

AKP'li ile MHP'li arasında 'İnsicam' kavgası

AKP'li ile MHP'li arasında 'İnsicam' kavgası

KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’

KHK mağduriyetlerini anlattı: ‘Sivil ölüme mahkum edildiler’

Ben millete sesleniyorum

Ben millete sesleniyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:47:29