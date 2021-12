[ Abdullah Aymaz ] Hocaefendi yeni çalışma ile ilgili ne dedi?

İlahiyatçılardan, hukukçulardan ve çeşitli akademisyenlerden meydana gelen bir grup arkadaşımız Hizmet Hareketinin Temel Değerleri üzerinde güzel bir çalışma yaptılar. Bu arada ayrıca 16 ülkeden ayrı ayrı kurumların da katkılarıyla bu değerler tesbit edilip neşredildi. Neşredilmeden önce M. Fethullah Gülen Hocaefendiye de takdim edildi. Benim de bulunduğum bir topluluk içinde takdim edilenler hakkında şöyle bir değerlendirmede bulundu:

“Bu DEĞERLER çalışması, gelecek adına, istikbal vadeden güzel bir çalışma olmuş. Hizmet gönüllülerinin bu temel değerlere bağlılık içinde, yaşatma yörüngeli, Rızâ-i İlâhî hedefli faaliyetlerinin, barış ve huzur tüten daha yaşanılır bir dünyanın oluşumuna önemli katkılar sağlayacağı inancımı ve ümidini taşıyorum. Cenab-ı Hak, emeği geçenlerin sâyini meşkûr etsin.”

Hizmetin vizyonu olarak, Hizmet mensupları: Cenab-ı Hakkın, ahsen-i takvim üzere en güzel surette ve mükemmel kıvamda yarattığı insanların aziz tutulduğu ve herkesin kendi konumunda kabul edildiği; insan haklarının korunduğu ve bunlara aykırı olmayan her türlü çeşitliliğin zenginlik sayıldığı; insanlığın karşılaştığı problemlere hassasiyet gösterildiği; farklı din, kültür ve dünya görüşlerine sahip insanların birbiriyle diyalog içinde olduğu ve birbirine empati yapabildiği; paylaşma ve dayanışmanın hâkim olduğu; barış ve huzur içinde birlikte yaşayan bir topluma ulaşmayı hedefler ve bu VİZYONU PAYLAŞAN FARKLI KESİMLERLE birlikte çalışırlar.

Temel Değerlere gelince,

1-İnsana Ve İnsan Haklarına Saygı: Hizmet mensupları yanında her insan, insan olması itibariyle, değerlidir be her insan aziz tutulmalıdır. Bütün insanlar insan olarak eşit oldukları gibi, hukuk karşısında da eşittirler. Hizmet mensupları Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesinde yer alan bütün insan haklarına ve hürriyetlerine saygılıdır sosyal adâlet ve fırsat eşitliği de insanların eşitliliğinin bir gereğidir.

2-Hukuka Ve Kanunlara Saygı: Hizmet mensupları hukuka saygılıdır, hiç kimseyi hukukun üzerinde görmezler, faaliyetlerini her zaman insan izzetini koruma hassasiyeti, yaşadıkları ülke kanunları ve evrensel hukuk prensipleri çerçevesinde yaparlar. Kurdukları organizasyonları yaşadıkları ülkelerin şeffaflık ve denetlenebilirlik normlarına uygun bir şekilde yürütürler.

(Hz. Ali’nin bir Yahudi ile Fatih Sultan Mehmed’in bir Rum mimar ile eşit şartlarda hâkim önünde yargılanmaları onlar için en güzel örnektir.)

3-Barışçı Ve Müsbet Hareket: Hizmet barışçı bir harekettir. Şiddeti; siyasî bir araç olarak kullanmayı reddeder. Hizmet mensupları müsbet ve yapıcı hareket yollarını tercih ederler, şiddet içeren ve yıkıcı eylemleri reddederler.

(11 Eylül meşum olayı olur olmaz, M. Fethullah Gülen Hocaefendi, ama lâkin falan olmadan doğrudan Müslümanın terörist olmayacağını teröristin de Müslüman olmayacağını bütün dünyaya deklare etmişti.)

4-Kadınların Toplumsal Rolünün Güçlendirilmesi: Hizmet katılımcıları kadınlara eşit fırsatlar tanınmasını, onların toplumsal hayatın bütün alanlarında rol alabilir bir konuma gelmelerini hedef olarak benimser ve faaliyetleriyle destekler.

(Hizmet bunun için hem Türkiye’de hem Orta Asya ve Afrika’da hatta Afganistan’da Kız Kolejleri açmış ve yüksek tahsillerini tamamlamaları için yurtlar ve evler hazırlamıştır.)

5-Etik Ve Ahlâkî Çerçevede Hareket: Hizmet katılımcıları, faaliyetlerinde hem evrensel etik normları hem de ahlâkî ilkeleri gözetirler. Dürüstlük (sıdk), emniyet, hakkaniyet gibi temel ahlâkî prensiplere riâyet ederler. Meşru ve hak olan hedeflere ulaştıran yollarında hak ve meşru olması gerektiğine inanırlar.

(Doğru hedefin vasıtaları da doğru olmalıdır. Eğri yollardan doğruya ulaşılamaz.)

6-Çoğulculuk, Farklılıklara Ve Kutsallara Saygı: Hizmet katılımcıları, temel insan haklarına aykırı olmayan toplumsal ve bireysel çeşitliliği bir zenginlik olarak kabul ederler. Farklı inanç, din ve kültürlerin kutsallarının çatışma sebebi haline gelmemesi için gerekli hassasiyeti gösterirler.

(İki akıl bir akıldan üstündür. Akıllı insan, başka akılların ürünlerinden de istifade etmesini bilen kişidir. İstişare ile, kollektif şuur ve ortak akılla hareket edenler çok az yanılırlar. Farklılıkları, sosyal bir zenginlik olarak görenler huzurlu bir toplumun temellerini atmış olurlar.

7-Gönüllü Katılımcılık Ve Fedâkârlık: Hizmet gönüllüsü olmak, faaliyetlere katılmak ve ayrılmak tamamen kişinin bireysel tercihidir. Hizmet gönüllüleri temel değerlerini hayata taşıyan, insanlığın gelişmesine faydası olan projelere kendi imkânları ölçüsünde maddi yardımlar veya gönüllü çalışmalarıyla katkı yaparlar.

(Hiç kimse, herhangi bir meselede zorlanamaz. Akıllara kapı açılır, güzellikler sergilenir, tercih etmek şahıslara bırakılır.)