Samanyolu Haber /Gündem / Hollanda’da kısıtlamalar 20 Nisan’a kadar uzatıldı /24 Mart 2021 13:09

Hollanda’da kısıtlamalar 20 Nisan’a kadar uzatıldı

Hollanda’da hükümet, koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında ülke genelinde 23 Ocak’ta yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlamasının 20 Nisan’a uzatıldığını açıkladı.

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HOLLANDA’da geçici hükümetin Başbakanı Mark Rutte ve Sağlık Bakanı Hugo de Jonge’nin yaptığı ortak basın toplantısında, 15 Aralık’ta yürürlüğe giren sıkılaştırılmış Kovid-19 tedbirlerinin ve 23 Ocak’ta yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlamasının 20 Nisan’a uzatıldığı bildirildi. Başbakan Rutte, zorunlu olmadıkça mayısa kadar yurt dışı seyahatlerinin yapılmaması tavsiyesinde bulundu. Sağlık Bakanı de Jonge, negatif test sonucu sunmak kaydıyla, yükseköğretim öğrencilerinin 26 Nisan itibarıyla haftada bir gün yüz yüze eğitime geçebileceği bilgisini paylaştı.

Bu kapsamda, Kovid-19 salgınını önlemek amacıyla 21.00-04.30 saatlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, 31 Mart’tan geçerli olmak üzere saat 22.00 itibarıyla başlayacak. Hollanda’da 15 Aralık’ta yürürlüğe giren sıkılaştırılmış Kovid-19 tedbirlerine göre, temel ihtiyaçların temin edildiği market, kasap, manav, fırın gibi yerler dışındaki tüm dükkân ve mağazalar kapatılırken, sadece internet üzerinden sipariş edilen ürünler kapıda teslim edilebiliyor. Uzmanlar, günlük vaka sayıları giderek artan ülkede 3’üncü dalganın içinde olunduğuna dikkati çekmişti.
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